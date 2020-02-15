Олег Винник: Я поддерживаю Элину Иващенко

Сегодня в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. Только три участника из восьми получат заветный билет в финал. Судья 9 сезона шоу «Х-фактор» Олег Винник в новом посте в Instagram призвал подписчиков голосовать за Элину Иващенко. Подробнее – в материале.

Отбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн трансляцию второго полуфинала от 15.02.2020

Сегодня в прямом эфире второго полуфинала Нацотбора Элина Иващенко будет бороться за заветное место в финале. Олег Винник в Instagram призвал подписчиков голосовать за девушку.

«Я поддерживаю Элину Иващенко сегодня в Нацотборе на Евровидение. Кто со мной?» – пишет артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Напоминаем, что в финале 10 сезона «Х-фактор» экс-судья шоу Олег Винник выступил в дуэте с участницей Нацотбора-2020 Элиной Иващенко. Они трогательно исполнили авторскую композицию артиста, лирическую балладу «Мати каже правду» и покорили сердца зрителей. Видео дуэта меньше чем за сутки попало в тренды YouTube, собрав более 300 тысяч просмотров. А сам Олег Винник пожелал девушке победы, которую она в итоге получила.

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