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Олег Винник: Я поддерживаю Элину Иващенко
Сегодня в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. Только три участника из восьми получат заветный билет в финал. Судья 9 сезона шоу «Х-фактор» Олег Винник в новом посте в Instagram призвал подписчиков голосовать за Элину Иващенко. Подробнее – в материале.
Отбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн трансляцию второго полуфинала от 15.02.2020
Сегодня в прямом эфире второго полуфинала Нацотбора Элина Иващенко будет бороться за заветное место в финале. Олег Винник в Instagram призвал подписчиков голосовать за девушку.
«Я поддерживаю Элину Иващенко сегодня в Нацотборе на Евровидение. Кто со мной?» – пишет артист.
Напоминаем, что в финале 10 сезона «Х-фактор» экс-судья шоу Олег Винник выступил в дуэте с участницей Нацотбора-2020 Элиной Иващенко. Они трогательно исполнили авторскую композицию артиста, лирическую балладу «Мати каже правду» и покорили сердца зрителей. Видео дуэта меньше чем за сутки попало в тренды YouTube, собрав более 300 тысяч просмотров. А сам Олег Винник пожелал девушке победы, которую она в итоге получила.
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