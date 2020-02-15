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Гороскоп на 16 февраля 2020 года от экстрасенсов СТБ

15.02.2020

Гороскоп на 16 февраля 2020 года подскажет, как себя вести в воскресенье. Чем стоит заняться в этот выходной, а за что лучше не браться? Подробнее узнайте в гороскопе на 16 февраля 2020 года.

Овен

В глазах многих вы уверенный, рациональный и практически мыслящий человек, несмотря на то, что на самом деле вас беспокоят внутренние размышления и дилеммы. Возможно, время быть более откровенным? Так вы найдете поддержку в окружении и повысите самоуверенность. Подумайте об этом в воскресенье. Окончание недели –  лучшее время для размышлений!

Телец

Воскресенье вызовет у представителей знака усиленное желание активной жизни. Поход в спортзал или на каток непременно принесет удовольствие. Старайтесь не дать этому энтузиазму заснуть, как только он появился.

Близнецы

Последний день недели –  благоприятное время для короткой медитации и других духовных вопросов. Вы можете почувствовать усиленное желание подумать о жизни. Не убивайте его!

Рак

Вам сегодня будет легко избавиться от ощущения того, что вас недооценивают. Главное – поверить в собственные силы и действовать так, как велит ваш разум. Другие почувствуют вашу уверенность и вам откроются двери, которые до того казались безапелляционно закрытыми. Отдохните и приступайте к работе уже в понедельник!

Лев

По словам экстрасенсов, воскресенье может заставить вас охотно рисковать. И хоть сегодня вы с удовольствием будете присоединяться к разнообразным приключениям, старайтесь не попасть в опасную авантюру.

Дева

Этот день может вскружить представителей знака. Чем меньше вы будете жаловаться на скуку, тем больше интересных возможностей увидите. Это будет работать и в романтической сфере – поклонники в восторге от вас. Открывайтесь, радуйтесь, живите!

Весы

Сегодня удача поможет творить чудеса в финансовой сфере. Просмотрите свои возможности. Не стоит полагаться на азартные игры, у вас и так не осталось много денег с зарплаты!

Скорпион

Всем тем, кто начал томиться от жизни, стоит подумать об изменении окружающей среды. Это поможет стать более вдохновленным и довольным.

Стрелец

Хорошим спутником для представителей знака сегодня будет бывший друг, с которым недавно охладели отношения. Также сегодня для вас будет полезным пребывание на природе. Особенно приятным будет сочетание этих двух факторов. Отдохните, купите новую посуду в дом и будьте счастливы!

Козерог

Весь день вы будете вялыми, к ужину у вас накопится неиспользованная энергия. Используйте ее для активного отдыха. Творческие дела также будут удаваться хорошо.

Водолей

Вас ждет сложный день. Ваши близкие не хотят вам помогать, но возьмите себя в руки! Хитрость и интеллект помогут вам избежать проблем, с которыми не справились другие.

Рыбы

Иногда мы сами усложняем себе жизнь, например, находим оправдания, чтобы ничего не делать и откладывать на потом. Сегодня вы должны быть честными с собой и взять ответственность за жизнь на себя. Подумайте над своим будущим!

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