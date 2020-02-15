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FO SHO: Мы настроены очень оптимистично

15.02.2020

В прямом эфире второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 афроукраинский хип-хоп-проект FO SHO выступил со своей песней «BLCK SQR». Девушки получили множество позитивных комментариев от судей, а Тина Кароль даже изъявила желание спеть с ними. О первых эмоциях и впечатлениях FO SHO после выступления – читайте в материале.

FO SHO

FO SHO – это яркие, неординарные и очень талантливые три сестры, которым удалось не только приковать внимание зрителя к себе, но и стать новаторами Нацотбора! Сергей Притула отметил, что со сцены Национального отбора на Евровидение впервые за всю историю прозвучал «трушный девичий рэп». Более того, девушки смогли приятно удивить судей и услышать от них только позитивные комментарии. 

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«Все было очень круто и драйвово! Большое спасибо зрителям за поддержку! Честно, мы ничего не ожидали, еще и таких положительных комментариев. Мы просто надеялись на лучшее и делали все от чистого сердца. А судьи – уже от своего. Какие у нас шансы на победу? Ой, не знаем… Посмотрим как все сложится. Но мы настроены очень оптимистично» – делятся первыми эмоциями участницы группы. 

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