Состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. 8 конкурсантов представили свои песни и незабываемые номера. Редакция STB.UA предлагает вспомнить, как выступили участники Национального отбора на Евровидение-2020 во втором полуфинале. Видео смотрите в материале.

Вторая тройка финалистов определена. Уже 22 февраля состоится финал, в котором 6 конкурсантов вновь выступят и поборются за первое место в Нацотборе-2020. А пока давайте вспомним, как сражались за места в финале участники второго полуфинала.

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Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

GARNA – «Who We Are?»

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

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