Состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. 8 конкурсантов представили свои песни и незабываемые номера. Редакция STB.UA предлагает вспомнить, как выступили участники Национального отбора на Евровидение-2020 во втором полуфинале. Видео смотрите в материале.
Вторая тройка финалистов определена. Уже 22 февраля состоится финал, в котором 6 конкурсантов вновь выступят и поборются за первое место в Нацотборе-2020. А пока давайте вспомним, как сражались за места в финале участники второго полуфинала.
Больше по теме: Кто прошел в финал Национального отбора на Евровидение-2020 Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
FO SHO – «BLCK SQR» Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
GARNA – «Who We Are?» Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
KHAYAT – «CALL FOR LOVE» Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020
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