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Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора

15.02.2020

Состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. 8 конкурсантов представили свои песни и незабываемые номера. Редакция STB.UA предлагает вспомнить, как выступили участники Национального отбора на Евровидение-2020 во втором полуфинале. Видео смотрите в материале. 

евровидение 2020

Вторая тройка финалистов определена. Уже 22 февраля состоится финал, в котором 6 конкурсантов вновь выступят и поборются за первое место в Нацотборе-2020. А пока давайте вспомним, как сражались за места в финале участники второго полуфинала. 

Больше по теме: Кто прошел в финал Национального отбора на Евровидение-2020

MOONZOO feat. F.M.F. Sure — «Maze»

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора

Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

 FO SHO – «BLCK SQR»

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора

Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

Элина Иващенко – «Get up»

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора

Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

 Александр Порядинский – «Savior»

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора

Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

GARNA – «Who We Are?»

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора

Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

 KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора

Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

 David Axelrod – «Horizon»

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора

Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

 TVORCHI – «Bonfire»

Video: Евровидение-2020: выступления участников во втором полуфинале Нацотбора

Все выступления второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

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