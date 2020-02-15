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Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора

15.02.2020

Состоялся первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. Стало известно, кто стал финалистом из первой восьмерки участников. Редакция сайта STB.UA предлагает прослушать песни тех, кто приблизился к возможности представить Украину в Роттердаме. Песни финалистов — слушайте в материале. 

джери хеил

Предлагаем послушать песни финалистов Национального отбора 22 февраля. 

Больше по теме: Руслан Квинта: Каждый участник Нацотбора – это уже мой фаворит!

 KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

Video: Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора

Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020

 David Axelrod – «Horizon»

Video: Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора

Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020

 TVORCHI – «Bonfire»

Video: Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора

Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020

 Jerry Heil – «Vegan»

Video: Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора

Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020

KRUTЬ – «99»

Video: Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора

Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020

Go_A «Соловей»

Video: Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора

Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020

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