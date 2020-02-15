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Евровидение-2020: песни финалистов Нацотбора
15.02.2020
Состоялся первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. Стало известно, кто стал финалистом из первой восьмерки участников. Редакция сайта STB.UA предлагает прослушать песни тех, кто приблизился к возможности представить Украину в Роттердаме. Песни финалистов — слушайте в материале.
Предлагаем послушать песни финалистов Национального отбора 22 февраля.
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KHAYAT – «CALL FOR LOVE»
Video: Евровидение-2020: песни финалистов НацотбораВсе песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020
David Axelrod – «Horizon»
Video: Евровидение-2020: песни финалистов НацотбораВсе песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020
TVORCHI – «Bonfire»
Video: Евровидение-2020: песни финалистов НацотбораВсе песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020
Jerry Heil – «Vegan»
Video: Евровидение-2020: песни финалистов НацотбораВсе песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020
KRUTЬ – «99»
Video: Евровидение-2020: песни финалистов НацотбораВсе песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020
Go_A – «Соловей»
Video: Евровидение-2020: песни финалистов НацотбораВсе песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины. Оцените выступление и песню финалиста Нацотбора на Евровидение 2020
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