Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Александр Порядинский ответил на критику судей Нацотбора 2020

15.02.2020

Победитель 4-го сезона «Х-фактор» 21-летний певец Александр Порядинский продолжает свой путь на музыкальной стези. Судьи Нацотбора на Евровидение 2020 раскритиковали выступление певца во время прямого эфира, однако Александр нашел, что сказать в ответ. Детальнее читайте в материале. 

евровидение

Во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 артист представил слушателям песню «Savior». По словам Александра, это не просто лирический трек с насыщенным саундом и сильной вокальной партией. Амбициозный музыкант обратился к важной, сложной теме, которая, по мнению артиста, не оставит равнодушным никого: 

«Я не стал бы сравнивать свою песню с песней Элины Иващенко, даже несмотря на то, что они обе вокальные. Иногда я думаю о том, что нужно немного изменить свой стиль или репертуар, но пока никаких кардинальных изменений не будет». 

Больше по теме: Александр Порядинский об участии в Нацотборе на Евровидение 2020

Video: Александр Порядинский ответил на критику судей Нацотбора 2020

Александр Порядинский после своего выступления на втором полуфинале Евровидения-2020 ответил на критику судей Нацотбора 2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить