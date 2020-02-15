Победитель 4-го сезона «Х-фактор» 21-летний певец Александр Порядинский продолжает свой путь на музыкальной стези. Судьи Нацотбора на Евровидение 2020 раскритиковали выступление певца во время прямого эфира, однако Александр нашел, что сказать в ответ. Детальнее читайте в материале.

Во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 артист представил слушателям песню «Savior». По словам Александра, это не просто лирический трек с насыщенным саундом и сильной вокальной партией. Амбициозный музыкант обратился к важной, сложной теме, которая, по мнению артиста, не оставит равнодушным никого:

«Я не стал бы сравнивать свою песню с песней Элины Иващенко, даже несмотря на то, что они обе вокальные. Иногда я думаю о том, что нужно немного изменить свой стиль или репертуар, но пока никаких кардинальных изменений не будет».

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Video: Александр Порядинский ответил на критику судей Нацотбора 2020 Александр Порядинский после своего выступления на втором полуфинале Евровидения-2020 ответил на критику судей Нацотбора 2020

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