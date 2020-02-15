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1 выпуск «Один за всіх»-15: впервые за помощью обратились представители службы по делам детей

15.02.2020

Уже завтра мы увидим 1 выпуск нового сезона «Один за всіх». Впервые за всю историю проекта за помощью обратились работники социальной службы по делам детей. Несмотря на слезы и страх 11-летней Софийки, ее из интерната вернули к родному отцу-тирану. Против него были бессильны даже правоохранительные органы. Степан впервые появится на телевидении, чтобы рассказать свою правду, которая просто уму непостижима! Что станет известно в студии «Один за всіх»-15 — узнайте уже завтра.

анонс озв

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В 1 выпуске «Один за всіх»-15 вы узнаете:

  • Почему решение суда о возвращении 11-летней Софии к родному отцу звучит для нее как приговор?
  • Что за 11 лет своей жизни пережила маленькая Софийка рядом с отцом-одиночкой?
  • Где родная мать девочки? Почему она оставила дочурку на отца-тирана?
  • Степан расскажет свою шокирующую правду.
  • Какую ложь удастся раскрыть с помощью полиграфа?

Video: 1 выпуск «Один за всіх»-15: впервые за помощью обратились представители службы по делам детей

16 февраля 2020 смотрите онлайн Один за всіх - 1 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Один за всіх 2020 выпуск 1 (эфир от 16.02.2020)

Узнайте уже завтра в 20:00 в эфире телеканала СТБ. А в 21:00 смотрите онлайн полный 1 выпуск «Один за всіх»-15 от 16.02.2020 на официальном сайте!

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