София Иванько – участница Детского Евровидения-2019. 15-летняя певица выступит во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020. Подробности – далее в материале!



Молодая вокалистка София Иванько выступала на Арене Гливице (Arena Gliwice) — в одном из крупнейших и самых современных спортивных и развлекательных центров Польши. Там София Иванько удивила всех красивым исполнением англо-украинского трека «The Spirit Of Music». Уже совсем скоро девочка будет покорять сцену Национального отбора на Евровидение-2020. Что споет на сцене молодая артистка? Узнаем совсем скоро!

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