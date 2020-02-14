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Участники, берегитесь: во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение выступит София Иванько

14.02.2020

София Иванько – участница Детского Евровидения-2019. 15-летняя певица выступит во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020. Подробности – далее в материале! 


Молодая вокалистка София Иванько выступала на Арене Гливице (Arena Gliwice) — в одном из крупнейших и самых современных спортивных и развлекательных центров Польши. Там София Иванько удивила всех красивым исполнением англо-украинского трека «The Spirit Of Music». Уже совсем скоро девочка будет покорять сцену Национального отбора на Евровидение-2020. Что споет на сцене молодая артистка? Узнаем совсем скоро!

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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