Топ-5 выступлений Элины Иващенко

Элина Иващенко – одна из самых известных участниц Нацотбора на Евровидение-2020. Девушка выступит во втором полуфинале конкурса уже завтра, 15 февраля. Смотрите лучшие выступления Элины Иващенко прямо сейчас!

Смотрите онлайн Национальный отбор на Евровидение 2020 (Украина): второй полуфинал 15 февраля 2020

Участница Нацотбора на Евровидение-2020 Элина Иващенко уже готова покорять Европейские площадки. По словам девушки, на Нацотбор она пришла не как победитель вокального шоу, а как артист, который хочет достойно представить Украину.

Давайте посмотрим лучшие выступления молодой артистки на шоу «Х-фактор» далее в материале!

Элина Иващенко – «Танцы на стеклах»

Элина Иващенко – «Get up»

Элина Иващенко – «Demi Lovato»

Элина Иващенко – «Выше облаков»

Элина Иващенко – «Кукушка»

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Больше по теме: Евровидение 2020: песни участников финала Нацотбора 2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.