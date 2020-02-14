Все, у кого в сердце живет любовь, с особым трепетом ждут 14 февраля. Но порой, когда хочешь поздравить с Днем святого Валентина и открыть свои чувства или как-то необычно их выразить, слова путаются и все может пойти не по плану. На этот экстренный случай редакция STB.UA приготовили несколько вариантов поздравлений с Днем святого Валентина. Они гарантировано попадут прямо в сердечко любимому человеку и совершенно не важно, будут ли эти строки озвучены или отправлены в СМС. Читайте их в нашем материале.

Поздравления с Днем святого Валентина в прозе

«Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Всё равно люблю» (Владимир Маяковский)

***

«Я два дня прожил, не видя Вас, и тем доказал, что способен вынести всё» (Бернард Шоу)

***

«Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой» (Оскар Уайльд)

***

«Женщина священна; женщина, которую любишь, — священна вдвойне» (Александр Дюма)

***

«Женщину надо любить! И любить так, чтобы остальным мужчинам было мучительно больно, что они так не умеют» (Ринат Валиуллин)

Больше по теме: День святого Валентина 2020: приметы о любви к празднику от экстрасенсов СТБ

Поздравления с Днем святого Валентина в стихах

С днем любви, любовь моя,

Солнце неземное!

Для меня, любовь твоя,

Что-то дорогое.

Даришь ты мне радость,

Счастье я дарю.

Подари мне ласку.

Я тебя люблю!

***

Сегодня праздник, дорогая,

хочу признаться я в любви:

Я так люблю тебя, родная!

Могу я в жертву принести

себя, любимые мне вещи,

свой быт, все то, что есть вокруг меня.

И мне не жалко, ведь я знаю,

что главное не потерять тебя.

***

Я забуду, что значит гордость,

Стану в мире я самой красивой.

За тобою шагну я в пропасть.

Я хочу быть с тобой, любимый!

Буду я за тебя молиться,

Охранять твой покой днем и ночью.

Я мечтаю тебе присниться,

Чтоб ты знал, я люблю тебя, очень!

***

С Днем святого Валентина!



С Днем влюбленных, милый мой,



Ненаглядный мой мужчина,



Самый близкий и родной.



Быть с тобой хочу я рядом



Каждый миг и каждый час.



По утрам встречаться взглядом,



Жить для нас и ради нас.

***

От тебя я чувств не скрою,

С каждым днем они сильней.

Душу я тебе открою,

О любви скажу своей.

Быть хочу всегда я рядом,

Откровенно говорю.

Мне другой судьбы не надо,

Очень я тебя люблю!

Больше по теме: Где отпраздновать День святого Валентина в Киеве: советы Анны Сагайдачной

Поздравления с Днем святого Валентина в смс

На дворе февральские морозы,

А в душе тепло – весна цветет,

Не страшны нам ни дожди, ни грозы,

Нас любовь согреет и спасет.

***

Пускай растает в сердце льдина,

Уйдут печали и усталость.

Пусть День святого Валентина

Подарит счастье, смех и радость!

***

Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

***

Время нашей жизни календарь листает,

Снова за закатом движется рассвет,

Пусть же этот праздник нам прибавит

Много долгих и счастливых лет.

***

Прекрасно, что ты есть на свете,

Что нас с тобой свела судьба,

С тобой гораздо я счастливей,

Хочу сказать, люблю тебя!

Больше по теме: 10 фактов о празднике День святого Валентина

Редакция STB.UA искренне поздравляет всех с Днем святого Валентина и желает главного — взаимной любви.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ