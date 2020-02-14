MOONZOO: топ-5 песен участника Нацотбора

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – участники Нацотбора на Евровидение-2020. Украинская электронная группа, созданная во Львове в 2018 году, уже в завтра будет выступать во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020. Слушайте топ-5 песен MOONZOO далее в материале!

Евровидение 2020: второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 в Украине (эфир от 15.02.2020) – смотреть трансляцию онлайн

Известно, что первым синглом молодой группы стала песня «Alive», в которой музыканты использовали синтезаторы и живой баян. Свой стиль группа называет Sad Dance – «танцевальная музыка для тех, кому не весело». Альбом под этим же названием вышел в конце 2018 года и попал в подборки украинских музыкальных СМИ как один из лучших дебютных релизов года.

Разочаровавшись в возможностях местных студий, MOONZOO создали трек для Нацотбора на Евровидение-2020 в домашних условиях. Группа записала конкурсную песню прямо на кухне. А какие еще песни MOONZOO нужно послушать перед вторым полуфиналом Нацотбора на Евровидение-2020 — смотрите ниже!

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Maze»

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Alive»

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Liar»

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Colder»

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Get High»

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