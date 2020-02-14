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День святого Валентина 2020: приметы о любви к празднику от экстрасенсов СТБ

14.02.2020

День Святого Валентина 2020 самый романтический праздник в году, который окутан большим количеством суеверий и примет. О чем стоит непременно знать каждой девушке? Читайте в материале!

день святого валентина

В праздник любви принято признаваться в своих чувствах, делать приятные подарки второй половинке и устраивать романтические свидания. Но если у вас все еще нет любимого человека, не стоит расстраиваться! 14 февраля сбываются приметы…

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Обычаи и приметы на День святого Валентина 2020 года:

  1. 14 февраля принято печь печенье в форме сердечек. В некоторые из них положите монетки, еще одну часть – посолите, а третью – оставьте без изменений. Гостям, которым достанутся лакомства «с сюрпризом», повезет больше остальных. Их в этом году ждут приятные неожиданности в любовных делах.
  2. Издавна считалось, что в этот день птицы находят себе пару. Посмотрев на небо, вы можете узнать, каким будет ваш суженный. Если 14 февраля вы увидите первым ворона, ваш мужчина будет богат и властен. С таким характером непросто ужиться… Если же в небе пролетел снегирь, супруг будет романтичным и добрым. Увидеть щегла – большая удача. Он предсказывает богатство. А вот воробей, наоборот, знаменует бедность, однако мужчина вам достанется заботливый и нежный. И, наконец, сорока подарит вам щедрого и любвеобильного супруга.
  3. Существует еще одна примета, связанная с птицами. Если утром вы увидели летящую стаю птиц, у вас будет много кавалеров в этом году!
  4. Если вы вышли из дома и забыли взять что-то важное (ключи, телефон, деньги), не расстраивайтесь! Растерянность принесет вам счастье в этом году, и вы встретите свою любовь.
  5. Некоторые девушки верят в забавную примету: 14 февраля, увидев на улице первого встречного мужчину любого возраста, нужно спросить его имя. То, как он назовется, укажет на имя вашего будущего избранника.
  6. Если же вы вышли утром из дома и увидели женщину с коляской, в этом году вас ожидает пополнение в семье.
  7. Обратите внимание на то, кто первым вам позвонит 14 февраля. Если это мужчина, любовь не за горами! Если же вас поздравит женщина, встреча с любимым человеком отложится еще на год.
  8. Существует также примета, связанная с животными. Если вы выйдете на улицу и увидите собаку, ваш супруг будет верным и любящим. А вот кот предскажет вам легкомысленного избранника.
  9. Если вы разбили зеркало в Валентинов день, вас ждет счастливая семейная жизнь.
  10. Совершать бракосочетания в День святого Валентина – хорошая примета. Союз будет крепким и счастливым.

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