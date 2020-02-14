Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Когда начинается Великий пост в 2020 году

14.02.2020

Великий пост ‒ самый строгий из всех постов христианского мира. Он начинается за семь недель до светлого праздника Пасхи. Когда же Великий пост в 2020 году? Он начнется 2 марта и продлится до 18 апреля. Детальнее о Великом посте читайте в нашем материале. 

пост 2020

В 2020 году Пасху отмечают 19 апреля, а Великий пост начинается 2 марта и длится до 18 апреля. В это время верующие должны очиститься не только физически, но и духовно. Во время поста нельзя есть некоторые продукты. Нужно не сквернословить, читать молитвы и простить всех своих врагов. 

Больше по теме: Церковные праздники в феврале 2020 года: календарь православных праздников по дням

Правила во время Великого поста 2020

  • Первая и последняя недели поста ‒ самые строгие.
  • Во время поста запрещено употреблять пищу животного происхождения.
  • В будние дни можно есть один раз ‒ вечером, а по выходным разрешается обед и ужин. 
  • Понедельник, среда, пятница ‒ холодная еда без масла, вторник и четверг ‒ горячая еда без масла. А на выходных можно упореблять гарячую еду с маслом растительного происхождения и даже можно выпить бокал красного вина (кроме субботы последней недели поста).

пост 2020

Однако стоит помнить, что такого строгого поста должны придерживаться только священнослужители, монахи и послушники. Обычные же люди могут позволить себе более легкий вариант. Также учтите, что пост нельзя соблюдать беременным, детям, людям в возрасте и тем, у кого есть проблемы со здоровьем. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить