KHAYAT: топ-5 песен участника Нацотбора-2020

Один из самых известных участников Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT уже 15 февраля будет бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение. Слушайте лучшие песни KHAYAT’а прямо сейчас!

Смотрите онлайн Национальный отбор на Евровидение 2020 (Украина): второй полуфинал 15 февраля 2020

Известно, что настоящее имя KHAYAT’а — Андрей Хайат. Парень родился 3 апреля 1997 года в городе Знаменка Кировоградской области, где окончил музыкальную школу по классу аккордеона. В 2019 году окончил Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова по специальности «Английский и арабский языки». Слушайте лучшие песни молодого исполнителя KHAYAT далее в материале!

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KHAYAT — «CALL FOR LOVE»

KHAYAT — «OSOKA»

KHAYAT — «Ясно»

KHAYAT — «Ever»

KHAYAT — «KHMIL’»



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