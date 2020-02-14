Группа FO SHO: Если попросят украинские паспорта – мы их покажем!

Уже в эту субботу афроукраинский хип-хоп-проект FO SHO выступит во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение 2020. Три экзотические сестры, покорившие соцсети, готовы побороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в этом году. Но кого сестры считают своим главным конкурентом? И кого из членов жюри боятся больше всего?

Отбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн трансляцию второго полуфинала от 15.02.2020

Вы уже слышали много песен участников, видели половину выступлений. Кого считаете своим конкурентом?

Себя. Когда ты работаешь над собой, тогда чувствуешь конкуренцию и двигаешься вперед. Если честно, то у нас такая песня, что может соревноваться только с собой.

Чья песня понравилась больше всего?

Гурт [O]. Они такие солнечные, что после них хочется смеяться, любить, жить. Еще группа Gо_A понравилась, Дэвид Аксельрод. По нашему мнению, Дэвид Аксельрод – певец с большой буквы, мы знаем его и очень ему респектуем! У него голос от Бога!

Вы с Дэвидом записываете песню? Это правда?

Мы думали о совместной коллаборации, пока мы очень хорошо подружились. Он – очень хороший человек!

Слышала, что на Евровидение вы пришли потому, что вас давно об этом просили фанаты. А что они вам пишут сейчас?

Пишут, что мы классные, и очень рады, что мы участвуем в Нацотборе-2020! Сейчас очень много публикуют историй с нами в Инстаграм, все поддерживают, но мы даже не успеваем за всем следить. Это очень приятно!

Какие перформансы вы готовите для конкурсного выступления?

На самом деле, у нас не будет крыльев и шаманов, у нас будет нечто другое. То, о чем мы пока не хотим рассказывать, чтобы вы увидели уже на сцене Нацотбора!

В этом году вы – единственные представители хип-хопа. Не боитесь критики жюри по этому поводу?

Нет! Ведь, например, Тина Кароль только кажется классическим представителем украинского шоу-бизнеса. На самом деле, она слушает очень разную музыку, а чего стоит ее последний альбом! Она сама хочет уйти от стандартов! Поэтому, мне кажется, она нас поймет! У нас есть много общего с теми артистами, которые только кажутся классическими. И по моим ощущениям, все будет хорошо! Потому что тот же Виталий Дроздов не судит песни так резко, он пытается прислушаться к самому себе. Мы не знаем, что нам скажут, мы не знаем, чем для нас обернется мнение общественности… Но, по крайней мере, мы пытались сделать свой номер максимально честно, и в нашей индивидуальной стилистике.

Вы боитесь оценок жюри?

Мы – нет. Просто понимаем, что они – влиятельные люди, и очень сильно их уважаем. Бояться судей смысла нет, ведь зачем тогда идти на конкурс? Если ты боишься – сиди дома. Конечно, будет неприятно, если жюри будут говорить какие-то жуткие вещи, но мы будем держаться! Надеемся услышать в эту субботу четкую, конструктивную критику, которая будет только помогать нам в дальнейшем.

А как вы сейчас реагируете на критику?

Ну, иногда в соцсети пишут очень странные комментарии. Например: «Зачем вы африканцам даете возможность представлять Украину на Нацотборе?» Но мы же – украинцы! Мы здесь родились, росли, ходили в школы и университеты Украины! У нас менталитет и гражданство тоже украинские! Мы хотим донести это людям, ведь знаем, что это придется доносить народу еще тысячу раз! Даже наша речь говорит о том, кто мы и откуда. И если нас попросят показать документы – мы их покажем! У нас у всех есть паспорта, гражданство, дипломы, мы живем Украиной! Судить по обложке? Лучше уж копать глубже!

Какой посыл вы будете доносить украинцам?

Мы будем петь об украинском искусстве, которое революционно влияло на весь мир! Черный квадрат Казимира Малевича – это до сих пор одна из самых резонансных работ в мире искусства! Точно так же, как и мы. Ведь наша группа – тоже разрыв шаблонов! Все говорят, что мы – не украинцы, но мы и вправду украинцы! Разрыв шаблонов – это и есть мы! Наша музыка, наш стиль, мысли! Украина – многослойная, многогранная страна, и одна из ее сторон – это мы.

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