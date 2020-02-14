Гороскоп на 15 февраля 2020 года подскажет, как себя вести в субботу. Чем лучше заняться в свой выходной, а за что браться не стоит? Подробнее узнайте в гороскопе на 15 февраля 2020 года.

Овен

Сегодня энергия дня будет склонять многих Овнов к приятной, хоть и скоротечной, романтике. Видимо, на вас подействовал вчерашний праздник! Не ленитесь урвать свой кусочек такого хода событий – удовольствие гарантировано.

Телец

У вас день выдастся удачным для сбора дополнительных средств на воплощение своей мечты. Вы укрепите свои намерения и найдете замечательные возможности, которые помогут вам воплотить самое заветное. Не забывайте, что выходные – хорошее время для мозгового штурма!

Близнецы

Звезды сулят вам день активной любовной энергии. Впрочем, есть шансы, что воплотить свои желания в действительность не удастся. Чтобы не остаться разочарованным, постарайтесь с пониманием относиться к решению других планов.

Рак

День обещает быть насыщенным контактами, встречами и беседами. Вы получите много разнообразной информации из разных источников. Стойте крепко на земле и не падайте духом!

Лев

Сегодня у вас философский день! Суббота может заставить представителей знака задуматься. Прежде всего вы зададите себе много вопросов о счастье и бытие. Не бойтесь внести в жизнь специальные ритуалы, которые помогут найти больше гармонии.

Дева

Главное – измените одну частичку своей жизни сегодня, и обыденность вдруг станет другой. Не ищите оправданий, что что-то пойдет не так. Освободить себя от стремления к идеалу поможет поддержка друга.

Весы

Сегодняшний день может стать для Весов переломным. Вы можете закончить свое долгосрочное дело и оказаться на перекрестке, на грани чрезвычайно важного изменения. Почувствуйте, чего хотите именно вы, и работайте над своей целью!

Скорпион

В субботу вы опять начнете выдумывать всевозможные препятствия и оправдания, чтобы не принимать полноценного участия в семейной жизни и не помогать близким. Ваша отстраненность может поставить под угрозу возможность налаживания близости.

Стрелец

Определенная ностальгия может охватить Стрельцов в выходной день. Спровоцирует ее, скорее всего, нехватка энергии, ведь вы – очень много работаете! Отдохните сегодня как следует, и все будет хорошо!

Козерог

Сегодня вы будете хотеть отстраниться от опостылевших дел. Вы будете, скорее, наблюдателем, чем участником. Дайте себе время вернуться к более деятельной жизни. Помогите близким, встретьтесь с друзьями, окажите услугу своим коллегам.

Водолей

В субботу вы можете рассчитывать на положительный поворот дела. То, что казалось невозможным, вновь окажется в зоне вашей досягаемости. Просто выполните некоторые формальности.

Рыбы

По мнению экстрасенсов, положительная энергия наполнит Рыб сегодня. Вероятно, что вам захочется получить новые впечатления и адреналин. Вам будет легко сказать «да» на все. Вы не будете хотеть сидеть на одном месте.

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