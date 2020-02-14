Go-A – неординарная и яркая группа, которая скоро будет состязаться в финале Нацотбора за возможность представлять Украину на международном конкурсе Евровидение в Нидерландах. Какие песни группы стоит послушать перед финалом Нацотбора на Евровидение-2020?

Известно, что в состав молодого коллектива входят: Тарас Шевченко (клавишные, сэмплер, перкуссия), Екатерина Павленко (вокал, перкуссия), Иван Григоряк (гитара), Игорь Диденчук (свирель).

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Украинская группа сочетает в своем творчестве танцевальный бит, африканские барабаны и этнический фольк. Основной идеей создания проекта в 2011 году стало желание совмещать музыкальный драйв в стиле электронного звучания и народного вокала. Слушайте топ-5 песен группы Go-A прямо сейчас!

Go-A – «Сонце»

Go-A – «Веснянка»

Go-A – «ЖАЛЬМЕНІНА»

Go-A – «Рано-раненько»

Go-A – «Соловей»

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