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Где отпраздновать День святого Валентина в Киеве

14.02.2020

Совсем скоро ‒ День святого Валентина. А это значит, что ваша вторая половинка непременно задумывается над тем, как незабываемо провести этот замечательный праздник. Куда пойти на День святого Валентина в Киеве? Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник  поделился самой актуальной и свежей информацией. Подробности ‒ в материале.

праздник

День влюбленных в Vino Grad

Где: улица Саксаганского, 83

Когда: 14 февраля в 20:00

Цена: 400 грн/с чел. — малый зал;  800 грн/с чел. – основной зал

Хотите окунуться в романтику с головой? Тогда ресторан Vino Grad как раз для вас. Уютный зал, шикарное меню, потрясающая программа в этом месте есть все, чтобы провести один из самых романтических вечеров в году. Вишенкой на торте станет розыгрыш подарков от бьюти-партнера KODI. А вкусным дополнением вечера будут блюда от шеф-повара и вино из богатой винотеки.

праздник

Ужин в темноте

Где: музей «Третя після опівночі», улица Гончара, 45В

Цена: 1200 грн за двоих

Если вы уже давно устали от обыденных романтических ужинов, то мы рекомендуем попробовать что-то новенькое. Например, ужин в абсолютной темноте. Необычный киевский музей «Третя після опівночі» запускает новый формат прогулок. В  специально организованном пространстве можно будет прожить наощупь 90 минут. Вас ждет необычный романтический ужин, «просмотр» картин, а также уникальная возможность написать письмо своей второй половинке в абсолютной темноте. Отдайтесь новым ощущениям и подарите друг другу праздник. 

праздник

Джаз на 17-м этаже

Где: IQ Business Center

Когда: 14 и 15 февраля, 19:00

Цена: 390 грн 

Если вы хотите внести в ваши отношения изюминку, то романтический вечер на 17-м этаже с коктейлями и огнями Киева то, что вам нужно. Американский джаз и соул окунет вас в мир настоящей романтики, а панорамные окна подарят незабываемый вид на столицу нашей страны.

Там специально для вас вместе с лучшими украинскими музыкантами будет петь Чак Уинсли — вокалист из самого Лос-Анджелеса. Так что вечер эмоций и хорошего звука вам обеспечен. 

праздник

Концерт Notre Dame de Paris Le Concert

Где: ул. Большая Васильковская, 103

Когда: 14 февраля, 19:00

Цена: 200–2250 грн 

Notre Dame de Paris Le Concert это прекрасный подарок к празднику всех влюбленных, который состоится в Национальном дворце искусств «Украина».  Легендарные песни по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» на французском языке окунут вас в настоящий мир романтики. 

праздник

Благотворительный бал «All you need is LOVE»

Где: Колонный зал КГГА (2 этаж), улица Крещатик, 36

Когда: 14 февраля в 19:00

В День святого Валентина каждому нужна забота и любовь. Поэтому в Киеве пройдет благотворительный бал «All you need is LOVE». Вырученные деньги пойдут на лечение студента университета имени Тараса Шевченко Данила Патенко, который страдает от острого монобластного лейкоза. В рамках мероприятия будут работать:

  • фотозона с детскими работами на тему «Любовь»
  • ростовые куклы и живые скульптуры
  • зона Speed dating (предусматривает быстрые свидания)
  • зона мастер-классов «Вальс»
  • зона кейтеринга
  • зона отдыха.

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