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GARNA: топ-5 каверов участницы Нацотбора-2020

14.02.2020

GARNA ‒ украинская певица с уникальной манерой исполнения и сильным вокалом. Совсем недавно девушка стала полуфиналисткой Национального отбора на Евровидение-2020. Артистка готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Пока GARNA готовится к своему конкурсному выступлению, давайте послушаем топ-5 каверов участницы Нацотбора-2020.

Евровидение 2020: второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 в Украине (эфир от 15.02.2020) – смотреть трансляцию онлайн

Известно, что в 2019 году певицей Аленой Левашевой и музыкальным продюсером Алексеем Хорольским был создан сольный проект под названием GARNA, премьера которого состоялась в декабре 2019 года в Киеве. Дебютная песня проекта «Who we are» будет представлена публике в рамках Нацотбора на Евровидение-2020 уже через несколько дней! Слушайте топ-5 каверов участницы Нацотбора-2020 прямо сейчас! 

GARNA – «Be Mean»

GARNA – «Hallelujah»

GARNA – «Wannabe»

GARNA – «Shy Guy»

GARNA – «Sorry Not Sorry»

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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