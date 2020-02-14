Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
GARNA: топ-5 каверов участницы Нацотбора-2020
GARNA ‒ украинская певица с уникальной манерой исполнения и сильным вокалом. Совсем недавно девушка стала полуфиналисткой Национального отбора на Евровидение-2020. Артистка готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Пока GARNA готовится к своему конкурсному выступлению, давайте послушаем топ-5 каверов участницы Нацотбора-2020.
Евровидение 2020: второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 в Украине (эфир от 15.02.2020) – смотреть трансляцию онлайн
Известно, что в 2019 году певицей Аленой Левашевой и музыкальным продюсером Алексеем Хорольским был создан сольный проект под названием GARNA, премьера которого состоялась в декабре 2019 года в Киеве. Дебютная песня проекта «Who we are» будет представлена публике в рамках Нацотбора на Евровидение-2020 уже через несколько дней! Слушайте топ-5 каверов участницы Нацотбора-2020 прямо сейчас!
GARNA – «Be Mean»
GARNA – «Hallelujah»
GARNA – «Wannabe»
GARNA – «Shy Guy»
GARNA – «Sorry Not Sorry»
Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/