Что подарить на День святого Валентина любимой: 15 свежих идей

Что подарить любимой? В преддверии Дня святого Валентина каждый мужчина задается этим вопросом. Билеты в кино, цветы и украшения — такие классические варианты уже наскучили женщинам. Редакция сайта STB.UA подготовила для вас список интересных и оригинальных идей подарков для любимой на 14 февраля. Читайте далее.

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Список подарков на День святого Валентина для любимой

Подарочный набор с любимыми мелочами

Спа-подарок

Мастер-класс для двоих

Дегустационная экскурсия

Набор вкусностей

Зимнее свидание на крыше

Ролевая детективная вечеринка

Поездка-сюрприз на выходные для двоих

Экстрим

Курс обучения

Поход в квест-комнату

Шопинг со стилистом

Профессиональная фотосессия с укладкой и макияжем

Фруктовая коробка

Звезда с неба

Читайте ниже подробности о каждом из них.

Подарочный набор с любимыми мелочами

Подарочный набор с любимыми мелочами — один из самых универсальных и интересных подарков. Вы можете комбинировать составляющие по вкусам и предпочтениям возлюбленной.

Возьмите подарочную коробку, заполните ее любимыми сладостями девушки, спрятав на самое дно коробочку с красивым ювелирным украшением. Оберните коробку большим бантом и подарите с букетом цветом.

Как вариант также можете собрать в подарочной коробке все дорогие сердцу вашей половинки мелочи: красивые носки, блокнот, красивую чашку, чай или кофе, сладости, косметику для тела и открытку с признанием в любви.

Спа-подарок

Если вам наскучили обычные походы в бани, сауны и хаммамы — устройте спа-вечер вдвоем дома! Узнайте любимые ароматы и соберите спа-коробочку для романтического вечера. Туда можно добавить:

Натуральное мыло

Соль для ванн в красивой баночке

Свечи

Скраб для тела

Масло или молочко для тела

Мастер-класс для двоих

В современном темпе жизни мы постоянно забываем о своих мечтах и желаниях. Почему бы не разделить с любимой женщиной ее увлечение? Это может быть, к примеру:

Мастер-класс по керамике

Мастер-класс по флористике

Мастер-класс по приготовлению шоколада

Мастер-класс по фокусам

Мастер-класс радиоведущего

Дегустационная экскурсия

Не хотите готовить, но хотелось бы провести вечер в романтической обстановке? Идеальный вариант — гастровечер с дегустациями. Это может быть:

Дегустация вин

Дегустация крепких алкогольных напитков

Ужин с безлимитным мясом

Дегустация сыров и мяса

Набор вкусностей

Кто из нас не любит вкусно покушать? Сейчас многие магазины и рестораны предлагают красивые подарочные мясные или сырные наборы, а также наборы сладостей в милых упаковках. Можно выбирать вес, количество вкусов, комбинировать варианты по предпочтениям.

Зимнее свидание на крыше

Хочется романтики, но за окном все еще снежно и холодно? Выход есть! Зимнее свидание на крыше с видом на вечерний город. Специальные обогреватели, пледы и вино подарят тепло, а влюбленное сердце согреет даже в самую ненастную погоду.

Ролевая детективная вечеринка

Если вам наскучили романтические ужины и хочется какого-то экшена, тогда вас определенно заинтересуют ролевые детективные вечеринки. Выбираете тематику, становитесь героем сюжета и развязка сюжета в ваших руках!

Поездка-сюрприз на выходные для двоих

Совершенно не обязательно ехать за границу. Присмотрите интересное место на карте Украины, и вперед за впечатлениями. Если вы затрудняетесь с выбором, есть сервисы, которые сделают все за вас. Заполняете анкету и отправляетесь в увлекательное путешествие!

Экстрим

Разбавить серые будни помогут экстремальные развлечения. Чем вы хотели бы удивить свою половинку? Может, это:

Экстремальное вождение

Картинг

Скалолазание

Аэротруба

Выбор за вами!

Курс обучения

Учиться никогда не поздно. Подберите для любимой интересные курсы обучения. Они могут включать в себя широкий спектр областей: от хобби до профессиональных навыков.

Поход в квест-комнату

Сегодня квест-комнаты предлагают множество вариаций своим посетителям. Вы можете примерить на себя роль сыщика, грабителя, проверить себя в хоррор-комнатах с живыми актерами. Обещаем, без положительных эмоций вы не уйдете!

Шопинг со стилистом

Нечего надеть… Знакомые слова? Подарите возлюбленной шопинг со стилистом. Вам подберут гардероб, который подчеркнет достоинства фигуры, покажет, как комбинировать одежду и аксессуары, и создаст универсальный повседневный образ.

Профессиональная фотосессия с укладкой и макияжем

Память человека со временем утрачивает важные и ценные моменты нашей жизни. Запечатлите их надолго с помощью фотосессии. Подарите любимой возможность почувствовать себя особенной. Доверьте выбор образов и подчеркните красоту с помощью профессионалов.

Фруктовая коробка

В зимний период так хочется немного солнышка и тепла. Холод и серость рассеет подарочная коробочка с экзотическими фруктами. Многие компании предлагают коробки с гравировками, наклейками и надписями. Выбор на любой вкус и кошелек!

Звезда с неба

Помните, как поется в знаменитой песне? Подарите звезду с неба и назовите ее любым понравившимся именем. Вы получите официальный документ и сертификат на звезду. Это самый волшебный и незабываемый подарок.

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Источник фото: Pinterest

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