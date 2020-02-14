Что же подарить любимому на День святого Валентина? Этим вопросом ежегодно задаются тысячи девушек во всем мире. Конечно, не существует единого алгоритма в выборе подарка любимому на День святого Валентина, ведь все люди разные. И если у вашего избранника есть какое-то хобби – то вам очень повезло. Если же это ваш первый совместный День святого Валентина и вы еще плохо знаете друг друга, тогда, редакция STB.UA предлагает тебе выбрать один из представленных ниже вариантов.

В этот день не стоит покупать дорогой подарок, намного больше ценится ваше внимание и любовь. Существуют подарки, которые нельзя приобрести, но стоимость их очень велика.

Что подарить любимому на День святого Валентина: варианты подарков

1. Валентинка

2. Романтический ужин

3. Техника

4. Абонимент в спортзал

5. Практичные вещи

6. Автомобильные мелочи

7. Культурный вечер

8. Эротический подарок

1. Валентинка. Самый простой подарок любимому на День святого Валентина — валентинка. Парню можно купить поздравительную открытку или сделать ее самостоятельно. Валентинка может выступать как отдельным подарком, так и дополнением к основному.

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2. Романтический ужин. Как же нам, девушкам, повезло, что кухня, зачастую, в нашем распоряжении! Кулинарный талант может помочь решить проблему с подарком любимому. Практически невозможно отыскать человека, равнодушного к вкусной еде. В этот день приготовить можно все что угодно: начиная от романтического ужина при свечах и заканчивая его любимыми эклерами со сгущенкой.



3. Техника. Для того чтобы сделать правильный выбор, несколько дней понаблюдайте за возлюбленным. Если он отчаянный игрок, то его осчастливит новая игровая клавиатура. Парню, который до сих пор мучается с проводами, можно подарить на День влюбленных удобную беспроводную мышку.

4. Здоровье. Если ваш парень активно занимается спортом, ему можно купить на День влюбленных новый абонемент в спортзал.



5. Практичные вещи. Не переживайте, ведь на этот праздник можно дарить практически все. Любимый парень будет рад получить в подарок кожаный ремень или зажигалку, складной нож.

6. Автомобильные мелочи. Если ваш молодой человек водит автомобиль, можно купить какую-нибудь безделушку для машины, например, ароматизатор для авто, подставку для стакана, подушку или диск с новым альбомом его любимой группы.

7. Культурный вечер. Сходите в кинотеатр на ночной сеанс или подберите фильм для просмотра дома.

8. Эротический подарок. Также не стоит забывать, что в этот день можно и нужно дарить подарки интимного характера. Эротический танец в новом белье запомнится ему надолго. Ну, а если вы не обладаете талантом красиво двигаться, можно заглянуть в один из взрослых магазинов и подобрать что-то особенное к празднику.

Но не переусердствуйте, сюрприз должен быть приятным вам обоим.

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