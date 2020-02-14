Всего неделю назад закончился первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020, а его участница Assol уже успела представить свой клип на песню «Save It», который заставляет задуматься о реалиях сегодняшнего дня. Детали читайте в материале.

Действие нового клипа Assol на песню «Save It» разворачивается в постапокалиптическом мире, где происходит беспорядок и беззаконие. Мирные жители опасаются военных, имеющих абсолютную силу. Когда они в очередной раз демонстрируют свою мощь, появляется героиня в белом, которая заставляет военнослужащих бросить оружие.

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«Героиня, которую я сыграла в клипе, хочет показать, что может произойти, если мы не будем думать о последствиях сегодня. Ведь каждый наш нынешний шаг отражается на будущем. Я надеюсь, что мое видео станет рычагом для изменений внутри каждого зрителя, который посмотрит эту работу. Видео стало логическим продолжением тематики, раскрытой в песне. Ведь сейчас как никогда остро стоит проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Клип показывает, что каждый наш губительный шаг – как пуля, выпущенная из оружия: ее не вернешь назад, и можешь нанести непоправимый вред. И я очень надеюсь, что зрители задумаются об этом», – рассказывает Assol.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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