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Топ-5 выступлений Элины Иващенко
Элина Иващенко – одна из самых известных участниц Нацотбора на Евровидение-2020. Девушка выступит во втором полуфинале конкурса уже в эту субботу, 15 февраля. Смотрите лучшие выступления Элины Иващенко прямо сейчас!
Участница Нацотбора на Евровидение-2020 Элина Иващенко уже готова покорять Европейские площадки. По словам девушки, на Нацотбор она пришла не как победитель вокального шоу, а как артист, который хочет достойно представить Украину.
Давайте посмотрим лучшие выступления молодой артистки на шоу «Х-фактор» далее в материале!
Элина Иващенко – «Танцы на стеклах»
Элина Иващенко – «Get up»
Элина Иващенко – «Demi Lovato»
Элина Иващенко – «Выше облаков»
Элина Иващенко – «Кукушка»
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