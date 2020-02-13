Сегодня, 13 февраля, в 20:00 в эфир СТБ выйдут 7 и 8 серии сериала «Смотрящая вдаль». Александр Атапин отправился на попутках в Энск, чтобы поговорить с Чкония и получить больше информации. Что ждет зрителей в 7 и 8 сериях, читайте в нашем материале.

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В 7 и 8 сериях сериала «Смотрящая вдаль» вы узнаете:

Какое сообщение перевернет мир Анны с ног на голову?

Сможет ли Александр поладить с Чкония и узнать то, что ему нужно?

Почему Попов может оказаться предателем?

Из-за чего теперь самой Анне грозит смертельная опасность?

Video: «Смотрящая вдаль»: что ждет зрителей в 7 и 8 сериях сериала на телеканале СТБ Сериал Смотрящая вдаль - 7 и 8 серии на сайте СТБ уже 13.02.2020. О чем сюжет 7 и 8 серии фильма Смотрящая вдаль читайте в анонсе

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