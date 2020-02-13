Руководитель проекта «Один за всіх» рассказал о новом сезоне

Уже в это воскресенье, 16 февраля, в 20:00 на телеканале СТБ стартует 15-й сезон остросоциального проекта «Один за всіх». Зрителей ждут новые семейные драмы, шокирующие расследования и истории, которые никого не оставят равнодушными. Руководитель проекта Роман Панасенко рассказал о своей команде, результатах работы за прошлый сезон и о главной цели «Один за всіх»-15. Подробнее читайте в материале.

Поговорим о вашей команде. Роман, сколько людей работает над созданием проекта?

Если говорить о количестве, то это примерно 20 человек. Каждый из них понимает, почему он пришел именно на «Один за всіх»! Начиная от административной группы, а это два старших администратора, один линейный продюсер и продюсер проекта, которые обеспечивают приезд наших участников и их комфорт. И заканчивая уборщицами в съемочном павильоне, которые, ну, вы сами понимаете, какую функцию выполняют. Также на проекте работают два профессиональных психолога, которые поддерживают участников до съемок в студии и после. Они анализируют состояние героев и дают свои рекомендации. Но особая гордость за творческую команду.

Это 13 сумасшедших ребят, которые ежедневно рискуют своей жизнью во время журналистских расследований. Они жертвуют всем ради того, чтобы программа состоялась и мы помогли тем, кто потерял надежду на справедливость. Также в состав нашей небольшой команды входят люди, благодаря которым зрители могут видеть качественную картинку – звук и монтаж! Это наш постпродакшен, который после пятичасовой съемки делает драматургические и визуальные чудеса!

Что вы можете назвать достижением прошлого сезона?

Ну, мы никогда не ограничиваемся одним достижением. И сейчас я позволю себе быть нескромным. Во-первых, благодаря «Один за всіх» лишили родительских прав горе-родителей, которые оставили своих детей в логове бездомных. Мы спасли месячного Никитку, которого после рождения чуть не убила собственная мать. Также в нашей студии мы раскрыли схемы международной порноиндустрии. К нам в студию пришла женщина, которая снимала порно со своим четырехлетним сыном. Она, собственно, и рассказала ужасающие подробности, как в нашей стране зарабатывают на детском порно. Эта история поразила всю съемочную группу, и, конечно, мы вместе с Михаилом Присяжнюком вырвали мальчика из рук горе-матери!

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Какой выпуск вы бы назвали самым тяжелым (психологически и профессионально)?

На моей памяти таких два. Это выпуск «Нежинские садисты», который просто разорвал мое сознание. Ничего не хочу комментировать. Это надо просто увидеть.

Второй мы только вот отсняли. Мне казалось, что я уже все видел на «Один за всіх». Но сердце нашей редакторской группы разрывалось, когда мы узнали о судьбе 7-летней девочки из Ивано-Франковской области, которую с четырех лет развращали и насиловали родные братья… Думаю, что после этого комментарии излишни. Просто посмотрите эту поучительную историю уже 23 февраля на СТБ.

Что бы вы назвали самым сложным в вашей работе?

Это убедить участника программы, что ему участие в проекте нужно. Ведь люди, которые приходят к нам, реальные. Каждый из них столкнулся с проблемой или непониманием. Главное в работе редакторов и журналистов объяснить, что телевидение – это последняя инстанция, куда всегда можно обратиться, получить помощь и решить свой больной вопрос.

Что ждать зрителям в новом сезоне?

Как бы это пафосно ни звучало, но мы продолжим бороться с несправедливостью по всей стране! Зрителей ждут шокирующие истории, поражающие журналистские расследования и разоблачения. Ну, вы сами все увидите!

Для меня «Один за всіх» – это…

«Один за всіх» для меня – это не просто работа… Это место, где наши участники, страдая, проходят своего рода очистку и после съемок испытывают своего рода катарсис. Это место, где мы помогаем тем, кто потерял надежду на справедливость.

Не пропустите первый выпуск «Один за всіх»-15 уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ!

Video: Руководитель проекта «Один за всіх» рассказал о новом сезоне Роман Панасенко рассказал о новом сезоне Один за всіх. Руководитель проекта Один за всіх рассказал о своей команде и что ждет зрителся в 15 сезоне

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