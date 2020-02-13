Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Нацотбор на Евровидение-2020: где смотреть онлайн и по ТВ

13.02.2020

15 февраля в Украине состоится второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020, в котором примут участие еще 8 украинских артистов. А уже в финале телезрители совместно с членами жюри определят самую лучшую песню, с которой Украина будет бороться за победу на конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Но где же смотреть Национальный отбор на Евровидение-2020? Узнайте прямо сейчас!

евровидение 2020

Известно, что второй полуфинал Нацотбора состоится 15 февраля, а финал – 22 февраля. С 2016 года конкурсный отбор в Украине на Евровидение проводят телеканал СТБ совместно с телеканалом UA: Перший. В этом году зрителей ждут не только новые яркие участники, но и обновленный состав жюри и выступления звездных гостей.

Больше по теме: Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Смотреть Нацотбор на Евровидение можно будет в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Перший. А также онлайн – на сайте STB.UA, официальной странице телеканала СТБ в Facebook и на канале в YouTube. Трансляция второго полуфинала Нацотбора-2020 начнется 15 февраля, в субботу, в 19:00. 

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить