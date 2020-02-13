Нацотбор на Евровидение-2020: где смотреть онлайн и по ТВ

15 февраля в Украине состоится второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020, в котором примут участие еще 8 украинских артистов. А уже в финале телезрители совместно с членами жюри определят самую лучшую песню, с которой Украина будет бороться за победу на конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Но где же смотреть Национальный отбор на Евровидение-2020? Узнайте прямо сейчас!

Известно, что второй полуфинал Нацотбора состоится 15 февраля, а финал – 22 февраля. С 2016 года конкурсный отбор в Украине на Евровидение проводят телеканал СТБ совместно с телеканалом UA: Перший. В этом году зрителей ждут не только новые яркие участники, но и обновленный состав жюри и выступления звездных гостей.

Больше по теме: Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Смотреть Нацотбор на Евровидение можно будет в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Перший. А также онлайн – на сайте STB.UA, официальной странице телеканала СТБ в Facebook и на канале в YouTube. Трансляция второго полуфинала Нацотбора-2020 начнется 15 февраля, в субботу, в 19:00.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ