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Кто пройдет в финал Национального отбора на Евровидение-2020?

13.02.2020

Уже 15 февраля состоится долгожданный второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Выступят 8 участников, которые поборются за право представлять Украину на международной музыкальной арене в Роттердаме. Кто пройдет в финал Национального отбора на Евровидение-2020 из второй восьмерки конкурсантов — голосуйте в материале.

Результаты жеребьевки определили, какие участники и в какой поочередности выступят во втором полуфинале Нацотбора-2020. 15 февраля мы увидим выступления MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элины Иващенко, Александра Порядинского, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI.

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В выборе участника, который представит Украину уже в мае на песенном конкурсе Евровидение, вы можете поучаствовать лично. Для этого необходимо будет проголосовать за своего фаворита во время прямого эфира сразу после того, как ведущий Сергей Притула объявит старт голосования. Более подробно о том, как проголосовать за участника, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

А пока редакция сайта STB.UA предлагает вам сделать свой прогноз и определить того, кто же таки пройдет в финал Нацотбора на Евровидение-2020.

* Данное голосование является развлекательным контентом и не влияет на результаты официального голосования за участников Национального отбора на Евровидение-2020!

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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