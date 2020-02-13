Ежегодно в Украине проходит множество марафонов и полумарафонов, в которых каждый может принять участие, несмотря на свой уровень подготовки. Поэтому, чтобы не пропустить тот, который будет в вашем городе, читайте в нашем материале подборку на 2020 год.

Одесский международный марафон «Self-Transcendence»

Когда: 22 марта 2020.

Дистанция: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon), 6-12 км, 1-2 км.

Детали мероприятия: начало бегового сезона на берегу Черного моря, куда выйдут тысячи бегунов, чтобы насладиться освежающим бризом. Это не только одесситы, но и гости из других городов и даже из-за границы.

Полумарафон в Харькове (Kharkiv Half Marathon)

Когда: 22 марта 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 5 км.

Детали мероприятия: 4-й харьковский полумарафон, который пройдет на новой трассе в центре города.

Полумарафон в Киеве (Work.ua Kyiv Half Marathon)

Когда: 4-5 апреля 2020 года.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Детали мероприятия: 10-й киевский полумарафон, в котором будут мчаться десятки тысяч ног, а сотни тысяч глаз смогут наблюдать и болеть за участников.

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Харьковский международный марафон (Avantazh Kharkiv International Marathon)

Когда: 12 апреля 2020.

Дистанция: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км, 1-2 км.

Детали мероприятия: масштабный беговой старт, где имеются трассы как для любителей, так и для профессионалов, а также для маленьких детей.

Полумарафон в Виннице

Когда: 26 апреля 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 10 км, 1-2 км.

Детали мероприятия: полумарафон, который проводится для создания имиджа города Винницы как спортивного города, а также для популяризации массового спорта.

Марафон Новая Почта (Запорожье)

Когда: 26 апреля 2020.

Дистанция: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon).

Детали мероприятия: международное спортивно-массовое мероприятие, которое проводится с целью популяризации беговой культуры в Украине и привлечения людей всех возрастов к занятиям спортом.

Полумарафон Новая Почта (Сумы)

Когда: 9 мая 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon).

Детали мероприятия: когда в городе родился олимпиец-легкоатлет Владимир Голубничий, сумчане с легкостью начали преодолевать большие дистанции, и этот год не исключение, поскольку желающих покорить дистанцию ​​полумарафона с каждым годом становится все больше и больше.

Полумарафон в Дрогобыче (Drohobych Half Marathon)

Когда: 9-10 мая 2020 года.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 6-12 км, 1-2 км.

Детали мероприятия: беговой праздник начнется 9 мая, где участники смогут посетить экскурсии по городу. 10 мая спортсменов ждет масштабный забег, а насыщенный день завершит «Соленая дискотека». Имеются также трассы для детей.

Полумарафон в Хусте (Khust Half Marathon)

Когда: 10 мая 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 1-2 км.

Детали мероприятия: полумарафон, который пройдет в городе Хуст Закарпатской области, где каждый может выбрать свою дистанцию, а также поболеть за своих детей, для которых также подготовлены специальные трассы.

Марафон в Киеве (Kyiv Euro Marathon)

Когда: 10 мая 2020.

Дистанция: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon), 5 км.

Детали мероприятия: беговой праздник прямо в сердце столицы, одно из главных и самых ожидаемых событий весеннего соревновательного сезона.

Черновицкий полумарафон (Chernivtsi Half Marathon)

Когда: 17 мая 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 10 км, 5 км, 1-2 км.

Детали мероприятия: 5-й юбилейный марафон, который зовет каждого окунуться в приключения и новые свершения. Имеются трассы для детей.

Полумарафон Новая Почта (Черкассы)

Когда: 17 мая 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon).

Детали мероприятия: полумарафон, который пройдет на склонах могущественного Днепра, куда с каждым годом приходит невероятное количество желающих.

Полумарафон в Кропивницком (Krop Half Marathon)

Когда: 17 мая 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 6-12 км, 3-5 км, 1-2 км.

Детали мероприятия: полумарафон, созданный бегунами для бегунов. По традиции в мае в город приезжает много желающих принять участие в забеге, а жители города никогда не пропускают этого события.

Полумарафон в Днепре (Interpipe Dnipro Half Marathon)

Когда: 24 мая 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Детали мероприятия: различные дистанции позволят принять участие в испытании спортсменам с разным уровнем подготовки, а те, кто не решится на забег, смогут поболеть за спортсменов в фан-зонах.

Полумарафон Новая Почта (Хмельницкий)

Когда: 24 мая 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon).

Детали мероприятия: дебют сезона 2020, который хмельнитчане с нетерпением ждут, чтобы умело побороться за пальму первенства.

Полумарафон Новая Почта (Одесса)

Когда: 31 мая 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon).

Детали мероприятия: одесский полумарафон, который пройдет в последний день весны и привлечет, как всегда, немало желающих.

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Полумарафон во Львове (Molokiya Lviv Half Marathon)

Когда: 14 июня 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Детали мероприятия: чтобы иметь двойную выгоду, стоит посетить Львов и выбрать свою дистанцию ​​от 3 км до 21 км, а также насладиться прекрасными летними видами старого города.

Полумарафон в Харькове (Kharkiv Night Half Marathon)

Когда: 20 июня 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 5 км.

Детали мероприятия: чтобы насладиться прекрасными летними ночами, вам стоит посетить ночной харьковский полумарафон, участники которого обязательно должны иметь с собой налобный фонарик.

Полумарафон в Запорожье (Zaporizhstal Half Marathon)

Когда: 4 июля 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Детали мероприятия: полумарафон будет проходить в послеобеденное время, поэтому участникам не стоит волноваться о летней жаре. Родители смогут привести своих детей, ведь для них также будут подготовлены специальные детские зоны.

Ровенский полумарафон «Сильные духом»

Когда: 26 июля 2020 года.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 10 км, 5 км.

Детали мероприятия: полумарафон, который будет проходить на территории гидропарка и привлечет всех неравнодушных к здоровому образу жизни.

Марафон Новая Почта «Освобождение» (Харьков)

Когда: 23 августа 2020 года.

Дистанция: 42 км (Marathon).

Детали мероприятия: в конце лета в первой столице Украины пройдет марафон, посвященный дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Полумарафон Новая Почта (Полтава)

Когда: 6 сентября 2020 года.

Дистанция: 21 км (Half Marathon).

Детали мероприятия: на родине Гоголя будет массово проходить полумарафон, к которому приобщатся не только жители города, но и его гости.

Полумарафон Новая Почта (Чернигов)

Когда: 13 сентября 2020 года.

Дистанция: 21 км (Half Marathon).

Детали мероприятия: Чернигов готов встретить тысячи участников полумарафона, лишь единицы которого станут победителями, однако каждый удачно проведет время.

Полумарафон в Одессе (Tavria V Odesa Half Marathon)

Когда: 13 сентября 2020 года.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Детали мероприятия: полумарафон, который пройдет на берегу моря, когда заканчивается летняя жара, но море все еще манит своими бархатными волнами.

Марафон в Днепре (ATB Dnipro Marathon)

Когда: 20 сентября 2020 года.

Дистанция: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon), 10 км, 5 км, 1-2 км.

Детали мероприятия: марафон будет проходить вдоль самой длинной набережной в Европе, каждый сможет выбрать свою дистанцию. Для детей также будут соответствующие зоны.

Космический полумарафон Новая Почта (Житомир)

Когда: 27 сентября 2020 года.

Дистанция: 21 км (Half Marathon).

Детали мероприятия: Житомир приглашает к себе всех неравнодушных полумарафонцев, которые хотят удачно и с пользой провести время.

Гадячский полумарафон

Когда: 27 сентября 2020 года.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Детали мероприятия: первый полумарафон в истории города, однако не последний по популярности, ведь для каждого подготовлены специальные трассы по уровню выносливости, даже для детей.

Полумарафон Новая Почта (Винница)

Когда: 4 октября 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon).

Детали мероприятия: Винница также приглашает каждого принять участие в полумарафоне и насладиться прекрасными видами винницких фонтанов ночью.

Полумарафон в Харькове (Run Ukraine Kharkiv Half Marathon)

Когда: 4 октября 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Детали мероприятия: грандиозное событие для всех любителей бега, если вы еще ни разу не посещали таких полумарафонов, то нужно обязательно прийти, хотя бы в качестве болельщика.

Полумарафон в Ровно (Pokrova Half Marathon)

Когда: 14 октября 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon), 6-12 км, 1-2 км.

Детали мероприятия: традиционный забег в Ровно, посвященный Дню защитника Украины и празднику Покровы Пресвятой Богородицы.

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Марафон Новая Почта (Львов)

Когда: 18 октября 2020.

Дистанция: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon).

Детали мероприятия: если хотите иметь в своем арсенале марафонскую медаль, обязательно отправляйтесь в город Льва.

Марафон в Киеве (Wizz Air Kyiv City Marathon)

Когда: 24-25 октября 2020 года.

Дистанция: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Детали мероприятия: в 2019 году на старты вышло почти 17 000 бегунов, давайте устанавливать новые рекорды в самом сердце Старого Киева на Софийской площади!

Полумарафон Новая Почта (Николаев)

Когда: 1 ноября 2020.

Дистанция: 21 км (Half Marathon).

Детали мероприятия: теплый климат Николаева приглашает каждого посетить полумарафон в последний месяц осени.

Полумарафон Полтавская зима

Когда: 27 декабря 2020 года.

Дистанция: 21 км (Half Marathon).

Детали мероприятия: отличное завершение бегового сезона 2020 – это предновогодний полумарафон в Полтаве, который, как всегда, приглашает всех желающих.

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