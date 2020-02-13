Гороскоп на февраль 2020 года расскажет вам, как лучше всего провести последний месяц зимы. Куда необходимо направить свою энергию, а каких обстоятельств лучше избегать? Чтобы февраль 2020 года запомнился вам только положительными моментами, читайте гороскоп от дважды победителя «Битвы экстрасенсов» в Украине и постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

Гороскоп на февраль 2020 – Овны

Звезды советуют не рубить сплеча, и тщательнее обдумывать ваши решения. Спонтанные поступки могут привести к ошибкам, о которых вы будете жалеть. В сфере семейных отношений лучше воздержаться от критики в адрес родных людей – есть вероятность затяжных конфликтов.

Гороскоп на февраль 2020 – Тельцы

Февраль сулит Тельцам новые перспективы в профессиональной сфере деятельности. Есть вероятность новых интересных проектов и выгодных предложений. Не упустите свой шанс достичь успеха. В конце месяца звезды советуют больше внимания уделять здоровью – возможны обострения хронических заболеваний.

Гороскоп на февраль 2020 – Близнецы

В этот период многим Близнецам захочется кардинальных перемен. В связи с чем, представители знака задумаются о новой работе или даже смене места жительства. Но звезды советуют не торопиться с этими решениями. А чтобы сбить обскому рутины, постарайтесь немного поменять режим дня, займитесь спортом или найдите новое интересное хобби.

Гороскоп на февраль 2020 – Раки

Начало февраля сулит Ракам прибыль. Есть большая вероятность дополнительных доходов или возвращения долгов, о которых вы даже забыли. Но вот в в общении с коллегами стоит быть осторожнее. Не доверяйте свои секреты непроверенным людям – их могут использовать против вас.

Г ороскоп на февраль 2020 – Львы

В этом месяце звезды сулят Львам приятные поездки и путешествия, в которых вероятны перспективные знакомства. Не упустите такую возможность – у вас есть все шансы встретить человека, который поможет вам изменить жизнь к лучшему.

Гороскоп на февраль 2020 – Девы

Февраль для Дев – прекрасное время, чтобы заняться своим саморазвитием. У вас для этого хватит и времени и сил. В сфере семейных отношений есть риск конфликтов с близкими. Чтобы их избежать, старайтесь больше времени уделять родственникам – им очень нужно внимание.

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Гороскоп на февраль 2020 – Весы

Этот месяц для Весов – время кардинальных перемен. Представителям знака подвернется немало шансов изменить жизнь к лучшему и добиться новых высот. Главное при этом – не упустить эти возможности из-за лени или нерешительности. А потому будьте смелее, и не бойтесь говорить «да» чему-то новому в своей жизни.

Гороскоп на февраль 2020 – Скорпионы

Неуверенность в себе и тяга к самокопанию может стать главной преградой Скорпионов на пути к успеху. Совет звезд – чаще хвалить себя, пусть даже за мелкие достижения. Именно от того, как вы воспринимаете себя, будет зависеть то, как быстро вы придете к поставленным целям.

Гороскоп на февраль 2020 – Стрельцы

В этот период расположение небесных тел сулит Стрельцам успех в делах. Даже те начинания, в которых подолгу не было продвижений из-за преград на вашем пути, в феврале пойдут, как по-маслу. В конце месяца неприятной ложкой дегтя могут стать простудные заболевания. А потому старайтесь беречь себя и одевайтесь теплее.

Гороскоп на февраль 2020 – Козероги

Февраль для Козерогов – прекрасное время, чтобы избавиться от балласта в их жизни. Объявить войну вредным привычкам, взяться за своё здоровье и прекратить общение с людьми, которые вселяют в вас неуверенность в себе – все это сейчас в ваших силах. Главное – сделать первый шаг.

Гороскоп на февраль 2020 – Водолеи

В этом месяце Водолеям стоит экономнее распоряжаться деньгами – есть большая вероятность непредвиденных расходов. Конец февраля – удачное время для новых начинаний. На вашем пути встретятся нужные люди, которые тем или иным образом поспособствуют вашему успеху.

Гороскоп на февраль 2020 – Рыбы

Звезды советуют быть настойчивее и не отступать перед трудностями. Есть все шансы, что вы откажетесь от своих намерений всего в шаге от успеха. Конец февраля порадует Рыб финансовой прибылью – отличный повод устроить себе шопинг и прикупить вещь, о которой давно мечтали.

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