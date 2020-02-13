Гороскоп на 14 февраля 2020 года подскажет, как себя вести в пятницу. Что лучше делать в самый романтичный день в году, а за что лучше не браться? Подробнее узнайте в гороскопе на 14 февраля 2020 года.

Овен

Сегодня перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко. Отпразднуйте этот день со своей второй половинкой!

Телец

В последний рабочий день недели на работе желательно не делать ошибок. Вам это будет под силу, если не будете брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда. Возможно неожиданное радостное известие. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит.

Близнецы

Звезды сулят вам успех и гармонию! Перед вами открываются новые возможности и вы боитесь не получить от этого максимум. Придется учиться управлять собственным временем и не тратить его на ненужные дела и ненужных людей.

Рак

Сегодня вас ожидает путешествие или оживление на работе. Также возможно повышение или улучшение отношений с коллегами. Вам пора задуматься о переменах в личной жизни – ваши отношения нуждаются в развитии, поэтому не медлите с этим.

Лев

Звезды рекомендуют вам заняться собой! Начните день с чтения – 15-20 минут за полезной книгой или добротной статьей станут идеальным стартом. Выберите что-нибудь о здоровом образе жизни или мотивации – есть шанс заметить новую идею, которая качественно изменит вашу жизнь.

Дева

В любовной сфере сегодня вы можете ощутить дикую страсть. Самое время для рискованных амурных авантюр! Переживать не стоит – не нарубить дров вам поможет ваше благоразумие. Семейным Девам и тем, у кого есть пара, такой настрой также придется по душе.

Весы

В пятницу Весы могут получить деловое предложение, соглашаться на которое сразу же не стоит. Внимательно взвесьте все за и против, высоки шансы, что конечный результат будет не таким уж и выгодным для вас.

Скорпион

Будьте бдительней! Скорпионам, связанным с деловой сферой, в этот день стоит быть осторожными. С одной стороны, это подходящее время для того, чтобы убедить партнеров в правильности ваших решений, однако, с другой стороны, конфликты, начатые сегодня, могут тянуться месяцами. Есть высокая вероятность, что спор приведет к срыву переговоров и потере наработанного.

Стрелец

Для Стрельцов в этот день могут быть характерны резкие эмоциональные вспышки. Чтобы не случалось конфликтов и травмоопасных ситуаций, постарайтесь держать себя в руках. Когда заметите, что начинаете “закипать” – отойдите в сторону, сосчитайте до десяти или попейте воды. Так вы сможете избежать нежелательной ссоры и конфронтации.

Козерог

Сегодня вы с головой окунетесь в изучение чего-то нового и это заставит вас задуматься о смене профессии. Не останавливайтесь на достигнутом и уже за совсем короткий период времени вы сможете увидеть результат.

Водолей

Весь день вы будете заняты только приятными мыслями и воспоминаниями о свидании или встрече. Вы планируете продолжения отношений и очень инициативны в этом плане. Вторая половина недели благоприятна именно для романтических поступков!

Рыбы

Откровенность, которая присуща вам в этот праздничный день, поможет избежать недосказанностей с коллегами. Если работы окажется излишне и вам покажется, что вы ее не усилите – глубоко подышите. Скорее всего вам так будет казаться, из-за романтического настроения, которое не позволяет Рыбам сегодня качественно заниматься рутинными делами.

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