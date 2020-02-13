GARNA: о мечте на Нацотборе, Тину Кароль и дизайнере «Крепостной»

GARNA – украинская певица с уникальной манерой исполнения и сильным вокалом. Месяц назад девушка стала полуфиналисткой Национального отбора на Евровидение 2020. Артистка готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Уже 15 февраля GARNA будет выступать на главной сцене страны. Читайте интервью с GARNA прямо сейчас!

Почти месяц назад вы представили свою конкурсную песню. Уже услышали о ней отзывы?

Отзывы были как положительные, так и отрицательные. Но я очень рада, что на песню реагируют, она вызывает живые эмоции и отзывы в сердцах зрителей. Мы реагируем на комментарии и прислушиваемся к конструктивной критике, поэтому дополнили и переделали песню для Нацотбора. Мы ее сделали более яркой, чтобы быстро запоминалась зрителям. Поэтому мы очень благодарны всем людям, которые не равнодушны к нашему творчеству и песнях.

Руслан Квинта в своем интервью сказал, что вы – открытие нынешнего Нацотбора лично для него. GARNA подавалась на конкурс впервые?

Да! И я очень счастлива, что сразу попала на Нацотбор! Когда я узнала о том, что прохожу в полуфинал, я даже в это не поверила! Я очень счастлива, что меня приняли такой, какая я есть, и что меня заметили и дали шанс проявить себя. Это – очень круто!

Кого считаете сейчас своим конкурентом?

Если честно, мне не хочется участников считать конкурентами. Я считаю, что мы делаем большое дело, реальный вклад в украинскую современную музыку. И все песни для меня – уникальные, они не могут конкурировать между собой. Я не очень люблю конкуренцию, и на Нацотбор мы все пришли для того, чтобы дружить и показывать что-то новое и неординарное.

Чья песня вам понравилась больше всех?

Мне очень понравилась песня Группы [O], потому что я в принципе слушаю такую ​​музыку. Эта песня вызвала у меня огромную волну положительных эмоций, под которую хочется танцевать и прыгать. В Gо_A также крутая песня!

Как сейчас оцениваете свои шансы на Нацотборе?

Для меня самое главное – рассказать свою историю. То, что я пришла, почувствовала внутри и вылила эти эмоции в свою песню. Возможно, в ней кто-то узнает себя…

Чем, кроме песни, вы планируете удивлять украинских зрителей?

Я считаю, что шоу – это шоу, а на конкурсе самое главное – это голос и песня. Но у нас будет очень яркая визуальная картинка! Над нашими образами работали хорошие украинские дизайнеры. А над моим образом работал гениальный Дмитрий Курята! Тот самый дизайнер, который создавал костюмы для сериала «Крепостная»! Я очень рада, что у меня была возможность с ним работать!

В этом году обновленная судейская тройка! Вы довольны таким составом жюри?

Да! На самом деле, мне важно их мнение, я считаю каждого члена жюри профессионалом своего дела. Когда-то я участвовала в вокальном челендже, который организовала Тина Кароль.Тогда она меня выложила и отметила в своей истории. И мне хочется услышать, что она скажет о моем выступлении.

Сколько времени вообще вы готовились к Нацотбору?

Евровидение – это моя мечта! Поэтому готовилась к конкурсу примерно полгода.

Если в этом году вам не удастся поехать на Евровидение в Нидерланды, будете участвовать в следующем году?

Возможно, но мне бы хотелось, чтобы моя история продолжилась в этом году. Проходить этот путь заново – нелегко, и не каждому по силам. Мне хочется, чтобы мой путь был максимально счастливым в этом году.

Почему зрители должны проголосовать именно за вас?

Потому, что в моей песне есть хороший смысл, и мне действительно есть что сказать. Я несу очень важны музыкальные ценности через музыку, и эта история, о которой я пою (Кто мы? – Прим. Ред.), Она очень актуальна сегодня. И этот вопрос могут ставить себе как взрослые, так и дети, просто для того, чтобы понять свое предназначение в жизни. Чтобы сделать свою жизнь лучше, чтобы ответить самому себе на вопросы, на которые мы боимся отвечать. Многие из нас будто живут не своей жизнью, и мы боимся себе в этом признаться. Но нужно преодолевать барьеры и осуществлять свои мечты!

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