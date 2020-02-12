Что можно и нельзя делать в високосный год? Об этом рассказала постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская. Приметы и суеверия про високосный год 2020: можно ли рожать, делать ремонт, переезжать, читайте в материале.

Что нельзя делать в високосный год:

Венчаться или играть свадьбу.

Покупать жилье.

Менять работу.

Беременеть или рожать детей.

Високосный год: приметы

Нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала. Придя в лес, надо произнести: “Високосный год, оставь себе плохое, а мне дай взять дорогое. Аминь”.

Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.

Ребенку, родившемуся 29 февраля, в документах рекомендуется записать дату рождения 28 февраля или 1 марта.

Носите крестик и другие обереги на себе.

Ходите как можно чаще в церковь. Таким образом вы усилите свою защиту.

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