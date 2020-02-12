Ведущей онлайн-трансляции Евровидение-2020 стала самая известная нидерландская интернет-звезда, визажистка Никки де Ягер (NikkieTutorials). Об этом стало известно из видео, которое девушка записала совместно с Дунканом Лоуренсом. Детали в материале.

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Ведущей онлайн-трансляции Евровидения-2020 стала самая известная нидерландская интернет-звезда, визажистка Никки де Ягер. Девушка также запишет специальный сериал на YouTube, в котором расскажет о церемонии открытия и приоткроет дверь в закулисье песенного конкурса.

Никки де Ягер – одна из самых ярких звезд в Нидерландах, профессиональная художница и визажистка, за жизнью которой следит целая армия поклонников: более 13 миллионов подписчиков на YouTube и почти 14 миллионов в Instagram. Ее успех выходит далеко за пределы страны: Никки работала в качестве визажиста с такими звездами, как Ким Кардашьян, Леди Гага и другими.

«С того момента, как Дункан Лоуренс победил в Тель-Авиве, у меня было только одно желание: принять участие в Евровидении в 2020 году. Меня переполняли эмоции, когда ко мне поступило предложение стать ведущей в конкурсе такого масштаба. Это честь для меня. Я с нетерпением жду того момента, когда смогу окунуться в эту атмосферу».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме, Нидерланды.

Напоминаем, что купить билеты на Национальный отбор на Евровидение-2020 можно уже сейчас:

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