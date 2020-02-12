Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Ведущей Евровидения-2020 стала визажистка-трансгендер

12.02.2020

Ведущей онлайн-трансляции  Евровидение-2020 стала самая известная нидерландская интернет-звезда, визажистка Никки де Ягер (NikkieTutorials). Об этом стало известно из видео, которое девушка записала совместно с Дунканом Лоуренсом. Детали в материале. 

евровидение

Больше по теме: Евровидение-2020: Румыния выбрала представителя на песенный конкурс

Ведущей онлайн-трансляции Евровидения-2020 стала самая известная нидерландская интернет-звезда, визажистка Никки де Ягер. Девушка также запишет специальный сериал на YouTube, в котором расскажет о церемонии открытия и приоткроет дверь в закулисье песенного конкурса. 

Никки де Ягер – одна из самых ярких звезд в Нидерландах, профессиональная художница и визажистка, за жизнью которой следит целая армия поклонников: более 13 миллионов подписчиков на YouTube и почти 14 миллионов в Instagram. Ее успех выходит далеко за пределы страны: Никки работала в качестве визажиста с такими звездами, как Ким Кардашьян, Леди Гага и другими.

«С того момента, как Дункан Лоуренс победил в Тель-Авиве, у меня было только одно желание: принять участие в Евровидении в 2020 году. Меня переполняли эмоции, когда ко мне поступило предложение стать ведущей в конкурсе такого масштаба. Это честь для меня. Я с нетерпением жду того момента, когда смогу окунуться в эту атмосферу».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. 

Напоминаем, что купить билеты на Национальный отбор на Евровидение-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить