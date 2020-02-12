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У нас есть деньги на войну, но для жизни денег мало: FO SHO ошеломили новой версией песни

12.02.2020

Молодая и зажигательная группа FO SHO – полуфиналист Национального отбора на Евровидение. Сегодня девушки представили обновленную версию своей конкурсной композиции «BLCK SQR». Слушайте песню FO SHO «BLCK SQR» в материале!

За несколько дней до выступления во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 экстравагантные и креативные девушки из группы FO SHO ошеломили фанатов шокирующей новостью. Сегодня группа представила новую версию своей конкурсной песни «BLCK SQR». Слушайте песню FO SHO «BLCK SQR» прямо сейчас!

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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