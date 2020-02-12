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У нас есть деньги на войну, но для жизни денег мало: FO SHO ошеломили новой версией песни
Молодая и зажигательная группа FO SHO – полуфиналист Национального отбора на Евровидение. Сегодня девушки представили обновленную версию своей конкурсной композиции «BLCK SQR». Слушайте песню FO SHO «BLCK SQR» в материале!
За несколько дней до выступления во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 экстравагантные и креативные девушки из группы FO SHO ошеломили фанатов шокирующей новостью. Сегодня группа представила новую версию своей конкурсной песни «BLCK SQR». Слушайте песню FO SHO «BLCK SQR» прямо сейчас!
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