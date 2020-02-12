Сегодня, 12 февраля, в 20:00 в эфир СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала «Смотрящая вдаль». Капитан Мирошкин оказался «оборотнем в погонах», возлюбленный главной героини в бегах, и Попов решил на время спрятать его у себя на даче. Осталось всего семь дней до увиденной Анной смерти любимого. Что ждет зрителей в 5 и 6 сериях, читайте в нашем материале.

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В 5 и 6 сериях сериала «Смотрящая вдаль» вы узнаете:

Неужели Анна сможет распознать лицо человека, который выстрелит в ее жениха?

Как оперативники узнали о местонахождении Александра?

Сможет ли жених Анны во второй раз не попасться оперативникам?

Какую неожиданную находку обнаружит Александр на даче Попова?

Video: «Смотрящая вдаль»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях нового сериала на телеканале СТБ Сериал Смотрящая вдаль - 5 и 6 серии на сайте СТБ уже 12.02.2020. О чем сюжет 5 и 6 серии фильма Смотрящая вдаль читайте в анонсе

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