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Православная Пасха в 2020 году: дата празднования в Украине

12.02.2020

Самый главный праздник христианского мира ‒ Пасха. В 2020 году его будут отмечать 19 апреля. Детально об этом дне, его традициях и обычаях читайте в нашем материале.

Пасха – самое главное событие христиан и главный церковный праздник, который знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, а также торжество победы жизни над смертью и очищение от грехов. Это событие является основой всего христианского учения и центром библейской истории. 

Ежегодно дата празднования меняется. Это связано с такими нюансами: Пасха всегда празднуется только в воскресенье, она должна быть после иудейской Пасхи, а также Воскресение Христово всегда празднуется после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. В 2020 году Пасху весь христианский мир будет праздновать 19 апреля, сразу после Великого поста, который заканчивается  накануне ‒ 18 апреля. 

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пасха 2020

Традиции на Пасху

Традиционно верующие в ночь перед праздником идут в церковь на службу. В это время нужно попросить прощения за все свои грехи. Там же, в церкви, можно освятить пасхальные угощения ‒ колбасы, вино, крашенки и традиционное блюдо с изюмом, цукатами и курагой ‒ пасху. С рассветом после службы заканчивается Великий пост. Христиане могут разговляться и устроить себе небольшой пир для желудка. В этот день люди поздравляют друг друга радостным возгласом «Христос Воскрес!» и отвечают «Воистину Воскрес!».

пасха 2020

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Приметы на Пасху

  • Кто самый первый вернется с пасхальной службы, будет самым удачливым.
  • Чтобы стать богаче, нужно положить золотые и серебряные монет в воду и окунуть в нее крашанку.
  • Одинокой девушке, которая хочет выйти замуж, во время службы нужно произнести: «Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого!».
  • На Пасху Бог слышит все наши молитвы и помогает осуществлять желания! Так что попросите искренне того, о чем давно мечтаете. Ваше желание должно осуществиться. 

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