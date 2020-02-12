Уже 2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша». В новом прочтении повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я» каждый зритель сможет узнать себя. Сценарист и шоураннер проекта Наталка Ворожбит раскрыла подробности работы над «Спіймати Кайдаша».

Почему новое прочтение «Кайдашевої сім’ї» найдет свой отклик у современного зрителя?

Я в детстве любила эту историю, она мне была близкой. Но никогда не думала, что придется о ней писать. Это современная версия по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого. Всем знакомая семья Кайдашей, но события происходят с 2005 по 2014 год. Основные сюжетные линии сохранены, но добавлено много новых. Когда я начала писать, поняла, насколько история перекликается с современностью, она заставляет задуматься про грабли, на которые мы все время наступаем — что сейчас, что почти 150 лет назад. Нужно это переосмыслить по-новому.

Каково оно быть не только сценаристом, а и шоураннером проекта «Спіймати Кайдаша»?

Когда сценарист дописывает свои тексты, он с ними прощается навсегда, потому что не имеет влияния на съемочный процесс. Я писала настолько с любовью и честно, что мне жаль было отдавать эту историю. Поэтому, когда руководитель редакторской группы StarLightMedia Дима Кицай предложил мне стать шоураннером, было чувство, что кто-то прочитал мои мысли. Я понимаю, что в наших реалиях очень сложно и невероятно ответственно быть шоураннером. Но я получаю колоссальное удовольствие. Присутствовать на площадке и влиять на съемки — это очень крутой опыт.

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В чем заключается особенность «Спіймати Кайдаша»?

Наверное, у многих «Кайдашева сім’я» ассоциируется со школьной травмой. И только мне повесть так сильно нравилась, что я перечитывала ее десятки раз. Когда я начала работать над проектом, я поняла, почему меня так цепляла эта история. Она про меня, мою семью, соседей, окружение и землю, на которой я выросла. Тогда я еще не знала про иронию и критический анализ, но Нечуй-Левицкий именно это и делал: критиковал, иронизировал и анализировал. Но не по-злому, а как обращение к близким людям. Он их поставил перед зеркалом и сказал: «Смотрите, вы же такие прекрасные! Почему вы такие несчастные?» У нас нет главных героев. И нет разделения на плохих и хороших. Они все неоднозначные. И всем ты сочувствуешь.

Расскажите немного о героях и кастинге актеров?

В этой истории нет одного главного героя. У нас классный ансамбль из восьми главных персонажей со стопроцентным попаданием по актерам. Первым утвердили Кайдаша. Когда пришел Виктор Жданов, мы сразу поняли, что он Кайдаш, и под него уже подбирали семью. Долго искали Кайдашиху, поскольку в театре часто играют «Кайдашеву семью», где нашу героиню изображают очень гротескно. Мы не хотели театральности, нам нужна была реальность. С Мотрей была сложная история, даже драматическая. Мы утвердили героиню, когда уже шли съемки, и сейчас я очень довольна. Актрису-первокурсницу на роль Мелашки отпрашивали у ее мастера Богдана Бенюка. Интересная история с Карпом. Мы искали брутального, самоуверенного сельского мачо, но все, кого мы рассматривали, были не из нашего кино. Я хотела, чтобы зашел актер с такой мужской энергетикой, чтобы меня к стене прибило. Когда зашел Тарас Цымбалюк, именно это и произошло.

Не пропустите уже 2 марта в 20:00 на телеканале СТБ премьеру проекта «Спіймати Кайдаша». Таких Кайдашей вы еще не видели!

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