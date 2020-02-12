Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Как лечить грипп: советы от врача телеканала СТБ

12.02.2020

Вирус гриппа выделяется со слюной, мокротой при кашле, чихании и разговоре. По словам врачей, игнорировать даже самые первые признаки этого заболевания нельзя, так как грипп не страшен сам, а страшны и иногда  катастрофичны его осложнения. Но чем же нужно лечиться при гриппе и сколько времени в среднем понадобится для выздоровления? Врач телеканала СТБ Ирина Чуева поделилась советами.

Если вы чувствуете, что заболеваете, лучше остаться дома. Позаботьтесь о себе и окружающих.

Как лечить грипп:

  • В комнате должно быть прохладно и влажно. Желательно регулярно мыть полы, увлажнять, проветривать комнату, где находится больной.
  • Пить большое количество  жидкости! Рекомендуются компоты, морсы, чай.
  • Промывать нос солевым раствором.
  • Сбивать  температуру  рекомендуют после 38, но если у вас она ниже, а чувствуете вы себя плохо, — действуйте, не ждите, когда станет еще хуже!
  • Если появился кашель, одышка, озноб, гнойные выделения из носа, сильная слабость и сонливость — нужно обращаться за помощью в больницу.
  • При поражении верхних дыхательных путей не начинайте самостоятельно принимать  отхаркивающие средства – они только усилят кашель. При данных симптомах лечение должен назначать только врач.
  • Любое повышение температуры тела в сочетании с ознобом и бледностью кожи без вмешательства медицинской помощи в нужный момент может вызвать серьезные осложнения.
  • Грозное осложнение гриппа — пневмония. Чем раньше поставлен диагноз, тем лучше прогноз.
  • В команде со своим доктором вы справитесь с гриппом! Поэтому следите за здоровьем и уделяйте больше времени себе и своему самочувствию.

Больше по теме: Грипп, ОРВИ и ОРЗ: симптомы и отличия

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить