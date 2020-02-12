Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Как голосовать за участников Национального отбора на Евровидение-2020

12.02.2020

15 февраля состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Зрители услышат живое исполнение конкурсных песен второй восьмерки участников. Напомним, что уже известна тройка финалистов. Как проголосовать за своего фаворита на Национальном отборе на Евровидение-2020 — узнайте в материале.

евровидение 2020

Больше по теме: Данилко потеряет дар речи: THE HARDKISS возвращаются на Нацотбор!

Жеребьевка определила порядок участия конкурсантов Национального отбора на Евровидение-2020. Согласно результатам, во втором полуфинале уже 15 февраля выступят претенденты на победу в такой очередности:

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Элина Иващенко
  4. Александр Порядинский
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

После того, как все участники Нацотбора-2020 представят свои песни, ведущий Сергей Притула объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив СМС с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

FO SHO

fo sho

Элина Иващенко

элина иващенко

Александр Порядинский

александр порядинский

GARNA

 

garna

KHAYAT

khayat

David Axelrod

TVORCHI

tvorchi

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить