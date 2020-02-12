Гороскоп на 13 февраля 2020 года подскажет, как себя вести в четверг. Каким знакам зодиака стоит отказаться от резких перемен, а каким — наоборот, рискнуть. Подробнее узнайте в гороскопе на 13 февраля 2020 года.

Овен

Что ж, судьба приготовила Овнам в четверг еще один урок. Впрочем, он будет иметь скорее позитивный окрас. Потому спокойно приступайте к делам, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым.

Телец

Тельцам сегодня стоит как следует взяться за свое профессиональное и интеллектуальное развитие. Если нет сил, возьмитесь хотя бы за научно-популярную книгу или интересный документальный фильм. И бросьте, наконец-то, свои вредные привычки!

Близнецы

Близнецы сегодня будут черпать вдохновение из обучения и работы. Усвоение нового перестанет казаться невыносимым в тот момент, когда вы возьметесь за дело и перестанете отвлекаться на второстепенные дела. Поработайте хорошенько и отбросьте лень в сторону!

Рак

Экстрасенсы советуют вам заняться чем-то полезным! Возьмитесь за свои дела, особенно за те, которые вы откладывали уже давно. Вот увидите, как только вы по-настоящему возьметесь за выполнение заданий – все пойдет как по маслу. А вообще, помогите сегодня всем, кто в этом нуждается. Возможно, близким или коллегам нужна ваша помощь!

Лев

Для Львов этот день может оказаться весьма неблагоприятным. Вероятно, что будут возникать неожиданные проблемы, для решения которых нужно проявить максимальную рассудительность и сдержанность. В последнее время вы – очень неуравновешенны, успокойтесь и насладитесь моментом!

Дева

У Дев наступила замечательная пора для амурных знакомств – поклонники и поклонницы просто-таки будут ходить за вами следом. И это – накануне самого романтичного дня в году! Те, кто давно засиделся в одиночестве, могут попробовать из этого извлечь пользу. Есть шансы на успех!

Весы

Сегодня у Весов все получится! Вы очень много трудитесь. Дайте себе немного отдыха: сходите с друзьями на прогулку, устройте вечер в кругу семьи, уделите время себе.

Скорпион

Скорпионам сегодня хорошо будут даваться скучные задачи, вроде уборки, стирки, мелкого ремонта. А вот в магазины отправляться не стоит – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.

Стрелец

Если не отвлекаться на проблемы, которые и так рано или поздно пройдут, имеете шансы провести чудесный день. Сегодня Стрельцам будет свойственно сполна ощущать радость бытия и внутренней свободы.

Козерог

Козерогам стоит взяться за составление плана на ближайшие дни, а то и месяцы. Разберитесь со своими финансами, желаниями, задачами. Поставьте себе новые цели!

Водолей

Звезды сулят вам хорошее настроение на протяжении всего дня! Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Рыбы

С Рыбами сегодня злую шутку может сыграть их искренность, особенно с теми, кто любит откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим. Не расстраивайтесь, если кто-то воспользуется вашими хорошими качествами, и возьмите ситуацию себе на вооружение. Меньше рассказывайте тайн недоброжелателям!

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