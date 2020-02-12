GARNA: топ-5 каверов участницы Нацотбора 2020

GARNA ‒ украинская певица с уникальной манерой исполнения и сильным вокалом. Совсем недавно девушка стала полуфиналисткой Национального отбора на Евровидение 2020. Артистка готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Пока GARNA готовится к своему конкурсному выступлению, давайте послушаем топ-5 каверов участницы Нацотбора 2020.

Известно, что в 2019 году певицей Аленой Левашевой и музыкальным продюсером Алексеем Хорольским был создан сольный проект под названием GARNA, премьера которого состоялась в декабре 2019 года в Киеве. Дебютная песня проекта «Who we are» будет представлена публике в рамках Нацотбора на Евровидение-2020 уже через пару дней! Слушайте топ-5 каверов участницы Нацотбора 2020 прямо сейчас!

GARNA – «Be Mean»

GARNA – «Hallelujah»

GARNA – «Wannabe»

GARNA – «Shy Guy»

GARNA – «Sorry Not Sorry»

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