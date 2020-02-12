FO SHO: топ-3 песни участника Нацотбора

Афроукраинский хип-хоп-проект FO SHO выступит на Национальном отборе на Евровидение 2020 с песней «BLCK SQR». Три сестры, покорившие соцсети, готовы побороться за участие в международном конкурсе Евровидения. А пока девушки готовятся к своему конкурсному выступлению, давайте послушаем топ-3 песни группы FO SHO прямо сейчас!

Известно, что яркие и талантливые девчонки из группы FO SHO — афроукраинский хип-хоп-проект, созданный в начале 2019 года в Харькове. В составе группы три сестры — Бетти, Сиона и Мариам Ендале. 3 июня 2019 года на YouTube-канале FO SHO появился первый официальный клип группы на песню «Xtra», который буквально разорвал сеть. Слушайте топ-3 песни группы FO SHO далее в материале!

FO SHO – «XTRA»

FO SHO – «BLCK SQR»

FO SHO – «CATCHY»