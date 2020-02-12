Латвия выбрала своего представителя на Евровидение-2020 благодаря телевизионному шоу «Supernova». По результатам голосования победу одержала Samanta Tīna (Саманта Тина) с песней «Still Breathing». Именно ее мы увидим во второй половине второго полуфинала, который состоится 14 мая в Роттердаме. Более детально о конкурсантке Евровидения-2020 от Латвии – в материале.

«Supernova 2020» транслировалась в прямом эфире из Риги. В захватывающем финале приняли участие 9 исполнителей, но именно Саманта Тина (Samanta Tīna) смогла одержать победу и заветный билет в Роттердам. Примечательно, что в этом году имя представителя на Евровидение-2020 от Латвии определялось исключительно методом публичного голосования.

«Я так счастлива. Наконец это случилось, и у меня есть этот самый счастливый билет в Роттердам. Да, я готова, и мое послание для Европы и конкурса песни заключается в том, что Латвия все еще дышит, и да, мы можем!» – взволнованно сказала Саманта Тина после своей триумфальной победы.

Саманта Тина (Samanta Tīna)

Саманта – певица из маленького городка Тукумс в Латвии. В этом году она в шестой раз участвует в Национальном отборе на Евровидение в Латвии. Каждый год она приносила совершенно разные песни, но неизменным всегда оставался ее сильный вокал. Она описывает свой голос как данный богом талант, который должен быть услышанным на большой сцене.

На песенном конкурсе в Роттердаме Саманта Тина исполнит композицию «Still Breathing», которую мы уже можем послушать и оценить.

Напоминаем, что купить билеты на Национальный отбор на Евровидение-2020 можно уже сейчас:

Источник: https://eurovision.tv/

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