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Это чудо, которое дарит Всевышний: Джамала шокировала поклонников новостью о беременности
Победительница Евровидения-2016 и экс-член жюри Нацотбора на Евровидение Джамала (Jamala) удивила поклонников новостью о своей второй беременности. Подробности – далее в материале!
Джамала (Jamala) беременна вторым ребенком! Об этом артистка и молодая мама написала в Instagram. Теперь у сына артистки Эмира-Рахмана будет сестра или брат! Однако пока не сообщается, будет у певицы мальчик или девочка.
«Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
Пристыдил меня,
что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.
И со вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там — души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!»
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