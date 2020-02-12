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Это чудо, которое дарит Всевышний: Джамала шокировала поклонников новостью о беременности

12.02.2020

Победительница Евровидения-2016 и экс-член жюри Нацотбора на Евровидение Джамала (Jamala) удивила поклонников новостью о своей второй беременности. Подробности – далее в материале! 

Джамала (Jamala) беременна вторым ребенком! Об этом артистка и молодая мама написала в Instagram. Теперь у сына артистки Эмира-Рахмана будет сестра или брат! Однако пока не сообщается, будет у певицы мальчик или девочка.

«Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,

Как взвешенная крупа, норма.

Но ты постучал, дал знак, что здесь,

Пристыдил меня,

что я вновь не сама.

И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.

И со вселенной внутри ожидаю тебя,

Да что там — души не чаю.

Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.

Это чудо, которое дарит Всевышний!»

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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