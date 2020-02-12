Актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей поделилась с нами рецептом вкуснейших блинов с красной рыбой и яйцом-пашот. Звезда рассказала, как очень быстро и легко приготовить невероятное угощение. Подробный рецепт блинов с красной рыбой – в материале.

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Ингредиенты

Для блинов:

молоко – 350 мл

мука – 200 г

яйцо – 1 шт.

щепотка соли

сахар – 1 ч. л.

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Для начинки:

творожный сыр

форель – 400 г

авокадо

листья салата (на 1 блинчик 1 лист)

яйцо – 1 шт.

Приготування:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте молоко, затем просеянную муку, соль и сахар. Всё тщательно перемешайте, чтобы получить смесь без комочков. В полученную смесь добавьте подсолнечное масло. Жарить блинчики нужно на сливочном масле.⠀ Готовые блины смажьте творожным сыром, добавьте очищенное и нарезанное авокадо, красную рыбку. Сверните блинчик и выложите его на тарелку.⠀ На готовый блинчик выкладываем яйцо-пашот. Посыпьте блюдо базиликом, а яйцо-пашот – перчиком и солью.

Совет от Елизаветы Фалей: перед жаркой каждого блинчика смазывать сковородку сливочным маслом.

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