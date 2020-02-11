«З місця в кар’єру»: обучающий онлайн-курс для женщин

Обучающий онлайн-курс «З місця в кар’єру» создан в рамках проекта «Я зможу!» Фонда Елены Пинчук и студии онлайн-образования EdEra.

На курсе женщины смогут узнать о:

правилах успешного собеседования;

time management;

как защитить свои права на работе;

для чего нужен ментор и как его найти;

как понять «сколько я стою»;

как сохранить свои персональные границы на работе;

как превращать новые знания в карьерные возможности;

как свой бизнес может стать альтернативным путем развития карьеры.

Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук:

«К сожалению, ни в школе, ни в университете не учат, как найти ментора, как пройти первое в жизни собеседование и как интегрироваться в новый коллектив. Девушки, которые готовятся к своему первому интервью, и женщины, которые имели длительный перерыв в карьере, вынуждены отыскивать эту информацию в Интернете по крупице. Мы, вместе с мощными экспертами и лучшей студией онлайн-образования, собрали это все в единый курс, потому что хотим видеть больше женщин, которые построили бы потрясающую карьеру или создали бы успешный бизнес».

Илья Филиппов, основатель и CEO студии онлайн-образования EdEra:

«Сегодня существует множество курсов, которые помогают получить профессиональное образование или повысить квалификацию. Но без нашего внимания остается обучение ключевым навыкам, с которыми сталкивается каждый: как подготовиться и пройти первое интервью, как построить здоровые отношения в рабочем коллективе. Даже опытным профессионалам иногда не хватает знаний о том, как отстаивать личные границы, обсуждать повышение заработной платы или искать ментора. Эти знания являются столь же важными для построения карьеры, как и профессиональная подготовка. Именно поэтому мы в партнерстве с Фондом Елены Пинчук создали курс, в котором опытные эксперты помогут женщинам овладеть этими знаниями и по-настоящему реализовывать себя в профессиональной жизни и получать от нее удовольствие ».

Курс был разработан совместно с Royenko Agency, он является бесплатным и доступен на сайте EdEra. В курсе восемь видеоуроков, продолжительностью до 8 минут. Это концентрированные лекции от успешных женщин с элементами практических занятий.

К созданию курса присоединились:

Елена Борисова – руководит 48-ми ресторанами сети Дмитрия Борисова, воспитывает 6 детей и учит эффективно использовать каждую минуту.

– руководит 48-ми ресторанами сети Дмитрия Борисова, воспитывает 6 детей и учит эффективно использовать каждую минуту. Наталья Кадя – нейроисследователь, преподаватель Lviv Business School, автор проекта Learning 2 Learn Diary.

– нейроисследователь, преподаватель Lviv Business School, автор проекта Learning 2 Learn Diary. Мария Фабричева – психотерапевт в сфере транзактного анализа.

– психотерапевт в сфере транзактного анализа. Елизавета Кузьменко – журналистка Общественного радио, также учит людей правильному пониманию толерантности и помогает бороться с дискриминацией в любых проявлениях.

– журналистка Общественного радио, также учит людей правильному пониманию толерантности и помогает бороться с дискриминацией в любых проявлениях. Олеся Жулинская – более 15 лет работает в компании Кока-Кола Украина и занимается связями с общественностью.

– более 15 лет работает в компании Кока-Кола Украина и занимается связями с общественностью. Вера Проценко – карьерный консультант, коуч, автор курса «Бери и делай», директор Golovaboutique.

– карьерный консультант, коуч, автор курса «Бери и делай», директор Golovaboutique. Ольга Роенко – основатель маркетингового агентства Royenko Agency.

– основатель маркетингового агентства Royenko Agency. Ирина Чистякова – директор по работе с персоналом в международной компании EastOne.

Посмотреть видеоуроки можно будет в любой последовательности, как отдельный учебный материал. После просмотра каждого видео можно пройти тест на несколько вопросов, чтобы проверить себя. А после прохождения курса – получить сертификат об успешном завершении обучения.

Проект «Я зможу!» был основан в 2017 году Фондом Елены Пинчук и Фондом Кока-Кола и направлен на усиление роли женщин в обществе. Его главная цель – доказать, что женщина в Украине может стать успешной в любой сфере. К проекту присоединились успешные и известные женщины, истории которых вдохновляют, становятся примером для девушек и побуждают к поиску новых возможностей.