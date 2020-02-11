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TVORCHI – «Bonfire»: группа представила песню для Нацотбора

11.02.2020

TVORCHI представили песню, с которой 15 февраля планируют покорить Нацотбор в Украине, а потом, возможно, и Евровидение 2020. Подробнее о песне, которую группа подготовила на Национальный отбор, – в материале.

Больше по теме: Go A — Соловей: Go_A представила песню для Нацотбора 2020

Группа TVORCHI представила полную версию песни и клипа «Bonfire», что переводится как «Костер». Именно эту композицию музыканты будут исполнять во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020, который состоится 15 февраля. 

По словам исполнителей, песня о том, что именно хочет донести молодежь современному миру. О том, что люди должны быть сознательными в отношении к нашей планете и отвечать за свои действия:

«Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы — не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить», — говорят TVORCHI о своем конкурсном треке.

Больше по теме: TVORCHI: история создания, творчество и все новости о группе

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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