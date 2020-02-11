Последний месяц зимы богат на праздники. В феврале 2020 года верующие будут отмечать один из самых важных праздников, который принадлежит к числу двунадесятых – Сретение Господне. Читайте в нашем материале перечень православных праздников на февраль 2020 года по дням.

1 февраля – день памяти святого Макария Великого; день памяти преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского

2 февраля – день памяти преподобного Евфимия Великого

3 февраля – день памяти преподобного Максима Грека; празднование иконы Божией Матери «Отрада» или «Утешение»

4 февраля – день памяти апостола Тимофея

6 февраля – день памяти блаженной Ксении Петербургской

7 февраля – день памяти святителя Григория Богослова; день памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского; празднование иконы Божией Матери «Утоли мои печали»

9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста; неделя о мытаре и фарисее – начало подготовки к Великому посту

10 февраля – день памяти преподобного Ефрема Сирина

12 февраля – день памяти Блаженной Пелагии Дивеевской; собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста

13 февраля – день памяти мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна

14 февраля – день памяти мученика Трифона

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15 февраля – великий двунадесятый праздник Сретение Господне

16 февраля – день памяти Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы; празднование иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»; неделя о блудном сыне – подготовка к Великому посту

18 февраля – день памяти мученицы Агафьи; празднование икон Божией Матери «Взыскание погибших» и Елецкой-Черниговской

20 февраля – день памяти святителя Парфения

21 февраля – день памяти великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков

23 февраля – день памяти благоверной княгини Анны Новгородской, праведницы Галины; празднование иконы Божией Матери «Огневидная»

24 февраля – Начало Масленицы

25 февраля – празднование Иверской иконы Божией Матери

27 февраля – День памяти преподобного Авксентия Вифинского, Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

28 февраля – празднование Виленской иконы Божией Матери

29 февраля – Мученика Памфила пресвитера

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