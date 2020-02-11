Сезонную простуду можно предотвратить за 3 дня до ощутимых симптомов. Думаете, что это невозможно? Врач-иммунолог и микробиолог Людмила Гончарова убедит вас в обратном! Итак, как уберечься от сезонных заболеваний, читайте в нашем материале.

Оказывается, наш организм настолько умен, что своевременно предупреждает нас об опасности простуды. Однако мы этого не замечаем, а лечиться начинаем, когда появляются кашель, насморк, ломает тело и повышается температура. Давайте научимся вовремя распознавать опасность! Врач-иммунолог и микробиолог Людмила Гончарова специально для этого предложила пройти небольшой эксперимент.

Симптом № 1. Острая реакция на искусственные запахи

Когда на воспаленную слизистую оболочку дыхательных путей воздействуют концентраты синтетических запахов, защитная функция слизистой носа ослабевает. Поэтому реакция на искусственные запахи возникает как защитный безусловный рефлекс при раздражении воспаленной слизистой оболочки. Ведь именно в этих запахах есть отдушка, специальное синтетическое соединение, которое делает его более концентрированным и резким, в отличии от натуральных.

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Такая реакция возникает у людей, у которых нет аллергии, которые лечат насморк во время болезни, и у кого нет раздражительности на искусственные запахи в здоровом состоянии.

Тест 1. Данный тест необходимо проводить в первую очередь исключительно на ароматизаторах, которые содержат только натуральные компоненты, затем ароматизаторы, которые содержат альдегиды, линалоол. Именно вторые ароматизаторы вызывают реакцию, потому что содержат отдушку, цель которой сделать аромат более концентрированным, а иногда и резким, чтобы перебить остальные запахи.

Основные симптомы: обостренная реакция на искусственные запахи – чихание, повышение пульса, повышенная потливость, а также головокружение. Эти симптомы скажут о том, что скоро простуда даст о себе знать.

Три совета для своевременного предотвращения болезни:

Включить в рацион маточное молоко, оно имеет иммуноукрепляющее и тонизирующее действие на организм.

Полоскание горла раствором с перекисью водорода. Останавливает размножение бактерий.

Смазать носовые пазухи пищевым растительным маслом. Например, облепиховым. Повышает влажность слизистой, которая в осенний период снижается, ведь сухость является благоприятной средой для бактерий.

Симптом № 2. Нарушения вкусовых ощущений

В момент заболевания, точнее, поражения организма бактериями, слизистая носа, которая тесно связана с полостью рта, начинает отекать, что является причиной искажения вкуса или его притупления в результате того, что запахи попросту не могут в полной мере достичь обонятельных рецепторов.

Появляется у тех, кто попадает в зону риска при первом тесте, также у тех, у кого пропадает аппетит во время простуды или отвращение к еде.

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Тест 2. Необходимо закрыть глаза. В студии «Все буде добре» участникам эксперимента предложили опробовать 2 чая средней температуры: с бергамотом и жасмином. Необходимо определить, где какой чай, по вкусу. Данные вкусовые добавки к чаю весьма распространены и имеют ярко выраженный вкус. Бергамот имеет цитрусовый оттенок, его даже по горечи сравнивают с грейпфрутом. А жасмин придает чаю растительный цветочный привкус. Но когда у человека начинается отек слизистой, эти два вкуса не различаются.

Симптом № 3. Учащенное дыхание

В момент поражения организма бактериями, кроме того, что отекает слизистая носа, что может привести к усложнению дыхания, также и клетки нашего организма испытывают недостаток в кислороде. Вследствие чего может участиться дыхание, возникает одышка, а далее слабость по всему телу.

Этот признак проявится первым у людей с низкой физической нагрузкой в обычном режиме дня, с лишним весом, а также у тех, кто мало находится на свежем воздухе. Стоит обратить внимание, что этот признак будет тяжело распознать людям с аллергией, бронхиальной астмой, сердечными заболеваниями, а также курильщикам.

Тест 3. Необходимо определить частоту дыхательных движений. Совокупность вдоха и следующего за ним выдоха считают одним дыхательным движением. Количество дыханий за 1 минуту называют частотой дыхательных движений.

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В норме частота дыхательных движений составляет 16–20 раз в минуту. Во время сна – 14–16. У детей с 5 до 10 лет частота может составлять 12–30 раз в минуту, до 5 лет – 40 раз в минуту будет нормой. Не стоит проверять частоту сразу после физической активности или в эмоциональной возбужденности.

Показатели могут колебаться в пределах +-2 дыхательных движений. Если частота дыхательных движений превышает норму, то это один из признаков того, что вы скоро заболеете. Обратите внимание, что тест не работает на тех, у кого бронхиальная астма или сердечные болезни.