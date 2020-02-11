MOONZOO feat. F.M.F. Sure: Свою песню на Нацотбор-2020 мы отправили за 40 минут до дедлайна!

Украинская электронная группа MOONZOO feat. F.M.F. Sure – креативные и необычные участники Нацотбора на Евровидение-2020. Известно, что группа выступит 15 февраля во втором полуфинале Национального отбора. Однако что сейчас думает группа об участии в конкурсе и кого именно считает своими конкурентами? Читайте прямо сейчас!

Почему так поздно представили свою конкурсную песню?

Если честно, то просто не хотели все козыри выставлять сразу.

Руслан Квинта (музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение. – Прим. ред.) сказал о том, что до Нацотбора о вас не знал, но рад, что открыл для себя. Как на вас отразилась популярность после прохождения в Нацотбор?

Ну, на самом деле каких-то больших изменений пока еще нет. Слишком рано что-то говорить, но я думаю, что со дня на день начнется хайп! Но то, что мы попали на конкурс, для нас это был приятный сюрприз. И, по моему мнению, наш приход – это огромный положительный маячок того, что в украинской культуре происходят крутые перемены. Потому что такие группы, как мы, – под радаром, то есть нас не особо хотят крутить на телевидении, на радио. Нам часто говорили, что мы не формат. Но тем не менее, имея студии, мы смогли самостоятельно сделать трек и попасть с ним на конкурс. Для нас Евровидение – это очень важный челлендж!

Вас можно назвать андеграундными артистами. Не тяжело вам будет бороться с узнаваемыми коллегами?

Мы – андердоги на этом конкурсе, потому что у нас нет продюсера и команды. Поэтому говорить, что мы с кем-то конкурируем, мне трудно. Мы такие, какие мы есть, и стараемся не играть какие-то роли. Трудно ли нам сейчас? Да, потому что у нас нет таких ресурсов, денег, мощностей. Но все, что мы имеем, – это музыка, наша песня.

А как долго вы писали конкурсную композицию?

Мы очень быстро ее записали, но долго строили. Думаю, через час уже имели запись!

F.M.F. Sure с самого начала должен был участвовать в Нацотборе вместе с вами?

Да! Он присутствовал, когда мы решили прийти на Нацотбор. Это было такое импульсивное решение, однако нужно ставить перед собой высокие цели. Кто-то где-то ляпнул на кухне о конкурсе Евровидение, а мы такие: «А давай!». F.M.F. Sure – такой же авантюрист, как и мы. Поэтому быстро согласился. Свою партию F.M.F. Sure записал буквально за 40 минут до дедлайна подачи заявок на Нацотбор! Представляете? (Смеются. – Прим. ред.).

Как вы думаете, такая нетипичная, креативная музыка понравится украинцам?

Ну, кому-то надо же начинать! Нам на самом деле очень приятно, что мы попали на один уровень с довольно мощными исполнителями. Для нас это челлендж, потому что в украинской истории группа с подобной музыкой никогда не выигрывала отбор на Евровидение. Я надеюсь, мы будем первыми!

Чем вы еще будете удивлять публику, кроме неординарной песни?

Нам бы не хотелось играть роли кого-то, кем мы не являемся. Мы можем сейчас одеть какие-то костюмы, но это уже будем не мы. В этом году будем удивлять музыкой, ведь в шоу должен быть баланс. Оно должно дополнять, не перетягивать на себя внимание. Наша песня не является специально записанной под конкурс, мы просто делали музыку, которая нам нравится. Знаете, люди сразу чувствуют, когда ты играешь не свою роль, это палево. Мы максимально стараемся быть такими, какие есть.

Если вы пройдете Нацотбор, то что именно вы точно не согласитесь делать в номере?

Некую «дичь», которая совершенно не вписывается в концепцию песни. Но мне кажется, что здесь собрались люди с хорошим вкусом. И когда мы говорим с организаторами, они предлагают очень крутые вещи. И, откровенно говоря, у меня совершенно изменилось представление о Нацотборе!

Что именно повлияло на эти изменения?

Здесь работают настоящие профессионалы: очень талантливые, сильные дизайнеры, люди, которые имеют видение. Все это не просто так.

А кого сейчас вы считаете своим конкурентом?

Я не готов говорить о конкуренции, ведь не знаю, чем нужно меряться. Талантами? Можем меряться шоу, кто больше запомнится визуально. Опять же, все, что у нас есть, – это наша песня. И мне кажется, что в этой всей тусовке мы немного в стороне, так как не являемся проектом, в который вложено много денег. Мы не участвовали в различных талант-шоу, мы – малоизвестная группа. Сейчас пытаемся передать баланс между песней и шоу, которые будут оценивать люди. Я надеюсь, им понравится.

Какие песни участников Нацотбора вам понравились?

Если честно, то мы еще не слушали песни участников. Но из всех конкурсантов мне симпатизирует Марина Круть. Я просто был свидетелем того, как она пела во львовском старом храме. Это был очень крутой опыт! Ее голос для меня в этом конкурсе очень сильный. Судить других я не берусь, потому что это дело вкуса. Ведь я рос на другой музыке и не могу сказать, плохая она или хорошая. Она – другая.

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